領展（８２３）以近１２５億元收購新加坡商場物業

《經濟通通訊社２８日專訊》領展房產基金（００８２３）公布，購入新加坡數項物業，總

代價約２１﹒６億元（新加坡元．下同），較目標物業於本月２８日之物業估值折讓約６﹒１％

。管理人正探索於成交前就共同投資目標物業及╱或目標公司引入合營夥伴。總購買價格約

２１﹒６億元連同該等費用約７２３４萬元將由領展及╱或潛在合營夥伴承擔。領展部分之資金

來自領展之內部現金資源或債務融資。與截至今年９月３０日之財務狀況比較，該等交易預期不

會對領展之財務狀況構成任何重大不利影響。



＊領展將持Ｊｕｒｏｎｇ Ｐｏｉｎｔ １９４﹒８８％權益＊



領展今日訂立ＪＰ ＭＥＣＬ買賣協議，以收購Ｊｕｒｏｎｇ Ｐｏｉｎｔ１之２２４個分

層地段（佔約８８﹒８９％股份價值）及Ｊｕｒｏｎｇ Ｐｏｉｎｔ２之３４０個分層地段（佔

約９９﹒９１７％股份價值）；公司又與ＭＧＣＬ訂立ＪＰＭＧＣＬ買賣協議，以收購

Ｊｕｒｏｎｇ Ｐｏｉｎｔ １之１個分層地段（佔約５﹒９９％股份價值）及Ｊｕｒｏｎｇ

Ｐｏｉｎｔ ２之２個分層地段（佔約０﹒０８３％股份價值），ＪＰ物業總代價為

１９﹒８８９億元。

此外，領展與ＭＥＣＬ訂立ＳＭＣＰ購股協議，以收購ＳＭＣＰ之全部已發行股份，代價為

２５萬元。

公司又與ＭＢＣＬ訂立ＴＰ１買賣協議，以收購Ｔｈｏｍｓｏｎ Ｐｌａｚａ之８個分層地

段（佔約４９﹒８９４％股份價值）；及間接全資附屬公司Ａ Ｌｅａｄｅｒ與ＭＢＣＬ訂立

ＴＰ２買賣協議，以收購Ｔｈｏｍｓｏｎ Ｐｌａｚａ之１個分層地段（佔約５﹒８４７％股份

價值），ＴＰ物業之總代價為１﹒７２５３億元。

成交後，Ｊｕｒｏｎｇ Ｐｏｉｎｔ １將由領展間接持有約９４﹒８８％權益（包括

ＪＰ１物業）、由其他附屬業主（各自為獨立第三方）持有約５﹒１２％權益；Ｊｕｒｏｎｇ

Ｐｏｉｎｔ ２將由領展間接全資擁有（包括ＪＰ２物業）；ＳＭＣＰ將由領展間接全資擁有；

及Ｔｈｏｍｓｏｎ Ｐｌａｚａ將由領展間接持有約５５﹒７４１％權益（包括ＴＰ物業）、由

ＴＰＰＬ持有約０﹒０４５％權益、由住宅附屬業主持有約０﹒６３０％權益及由其他附屬業主

持有約４３﹒５８４％權益。於獨家協議之條款其後獲達成後，倘認購期權未獲行使，ＴＰＰＬ

亦擬由領展間接全資擁有。



＊債務總額對資產總值比率會增至２７﹒１％＊



於成交後，根據領展於今年９月３０日之綜合財務狀況，領展之債務總額對資產總值比率會由

約２３﹒２％增加至２７﹒１％（假設領展已於今年９月３０日以２２﹒３４２９億元債務融資

支付收購事項以及於同日計入目標物業及目標公司之投資價值）。（ａｃ）

