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28/12/2022 18:01

【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒５３億元，買騰訊沽中海油

　　《經濟通通訊社２８日專訊》今日恒指高開１９４點，報１９７８７點。最高升５０６點報
２００９９點，最低升１９４點報１９７８７點。恒指收報１９８９８點，升３０５點或
１﹒５６％。
　　北水全日淨流入２０﹒５３億元，增加２０２％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、美團（０３６９０）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的依次是中國海洋石
油（００８８３）、新東方在綫（０１７９７）、山東新華製藥股份（００７１９）。
　　主板成交１２１９﹒５３億元增加５２﹒５％。其中港股通成交４０３﹒２億元，佔總成交
３３﹒１％。
　
＊４５款進口網遊獲批，騰訊「寶可夢大集結」在列＊
　
　　國家新聞出版總署今日發布２０２２年進口網絡遊戲審批信息，共４５款遊戲獲批，包括騰
訊（００７００）「寶可夢大集結」、心動公司（０２４００）的「無盡旅圖」、網易
（０９９９９）的「幻想生活」等。
　　騰訊控股升１﹒８７％報３２６﹒２元，北水淨買入１１﹒６億元；美團升０﹒５５％報
１８４﹒２元，北水淨買入６﹒２億元；快手升５﹒４１％報７３﹒１元，北水淨買入３﹒９億
元。
　　中國海洋石油升１﹒７３％報９﹒９８元，北水淨賣出１﹒８億元；新東方在綫跌
７﹒４７％報５２﹒６５元，北水淨賣出０﹒２億元；山東新華製藥股份跌１２﹒４３％報
８﹒８８元，北水淨賣出０﹒２億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　１１﹒５８
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　６﹒１８
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　　３﹒９１
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　　２﹒２５
　　中國移動　（００９４１）　　　　　　１﹒７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海洋石油　　　（００８８３）　　　　　－１﹒８４
　　新東方在綫　　　　（０１７９７）　　　　　－０﹒２５
　　山東新華製藥股份　（００７１９）　　　　　－０﹒２２
　　福壽園　　　　　　（０１４４８）　　　　　－０﹒１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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