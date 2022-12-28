【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒５３億元，買騰訊沽中海油

《經濟通通訊社２８日專訊》今日恒指高開１９４點，報１９７８７點。最高升５０６點報
２００９９點，最低升１９４點報１９７８７點。恒指收報１９８９８點，升３０５點或
１﹒５６％。
北水全日淨流入２０﹒５３億元，增加２０２％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、美團（０３６９０）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的依次是中國海洋石
油（００８８３）、新東方在綫（０１７９７）、山東新華製藥股份（００７１９）。
主板成交１２１９﹒５３億元增加５２﹒５％。其中港股通成交４０３﹒２億元，佔總成交
３３﹒１％。
＊４５款進口網遊獲批，騰訊「寶可夢大集結」在列＊
國家新聞出版總署今日發布２０２２年進口網絡遊戲審批信息，共４５款遊戲獲批，包括騰
訊（００７００）「寶可夢大集結」、心動公司（０２４００）的「無盡旅圖」、網易
（０９９９９）的「幻想生活」等。
騰訊控股升１﹒８７％報３２６﹒２元，北水淨買入１１﹒６億元；美團升０﹒５５％報
１８４﹒２元，北水淨買入６﹒２億元；快手升５﹒４１％報７３﹒１元，北水淨買入３﹒９億
元。
中國海洋石油升１﹒７３％報９﹒９８元，北水淨賣出１﹒８億元；新東方在綫跌
７﹒４７％報５２﹒６５元，北水淨賣出０﹒２億元；山東新華製藥股份跌１２﹒４３％報
８﹒８８元，北水淨賣出０﹒２億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） １１﹒５８
美團 （０３６９０） ６﹒１８
快手 （０１０２４） ３﹒９１
藥明生物 （０２２６９） ２﹒２５
中國移動 （００９４１） １﹒７２
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國海洋石油 （００８８３） －１﹒８４
新東方在綫 （０１７９７） －０﹒２５
山東新華製藥股份 （００７１９） －０﹒２２
福壽園 （０１４４８） －０﹒１７
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