【通關在望】貿發局：香港與內地免檢疫通關有助推動會展業復甦

《經濟通通訊社２８日專訊》貿易發展局表示，歡迎特區政府宣布將恢復香港與內地免檢疫
通關，認為有助推動會展業復甦，加快香港經濟增長步伐。
貿發局１月起將舉行多項旗艦活動，包括亞洲金融論壇、玩具展、嬰兒用品展等，隨後２月
會舉行的海外商貿考察團、隨後上半年亦會有珠寶展、影視展、全新的ＩｎｎｏＥＸ香港國際創
科展等。 貿發局發言人表示，香港和內地恢復免檢疫通關，相信是世界各地及內地許多
企業期待已久的好消息。（ｃｌ）
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