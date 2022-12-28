【夜期時段】即月期指最新報１９９６３點，跌６０點，高水６４點

《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９９７５點，跌４８點，高水
７６點，最新報１９９６３點，跌６０點，高水６４點，合約成交２４１張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６７９８點，跌１５點，高水２５點，最新報６７９１點，
跌２２點，高水１８點，合約成交５１０張。
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|專訪28/12/2022
【專訪】陶冬：阿根廷世界盃奪冠難掩悲哀（有片）
|中國故事28/12/2022
《神州經脈》防疫大降級國境將開 滬指升勢暫歇 外資開閘即湧入
|財經熱話28/12/2022
【復常炒D乜】通關在望大行齊唱好 內銀借勢炒估值修復
|中國故事28/12/2022
【回顧展望－疫下求穩】明年全面復常 機構樂觀料GDP增逾5%
|中國故事28/12/2022
【回顧展望－疫下求穩】抗疫貫穿全年 經濟消費受創 樓市待救
|財經熱話28/12/2022
【復常炒D乜】內地開關在即旅遊消費股落鑊 哪幾隻仍可吼？
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰