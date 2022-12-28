【夜期時段】即月期指最新報１９９６３點，跌６０點，高水６４點

《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９９７５點，跌４８點，高水

７６點，最新報１９９６３點，跌６０點，高水６４點，合約成交２４１張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６７９８點，跌１５點，高水２５點，最新報６７９１點，

跌２２點，高水１８點，合約成交５１０張。

