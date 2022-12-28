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28/12/2022 18:41

【新冠感染】廠商會歡迎港府取消多項防疫措施

　　《經濟通通訊社２８日專訊》行政長官李家超下午宣布放寬多項防疫措施，廠商會對此表示
歡迎，認為適時鬆綁可讓本地民生和經濟活動徹底回復至疫情前水平，尤其是取消限聚令、食肆
餐桌之間１﹒５米距離等規定，將有助食肆把握明年１月農曆新年旺季，令餐飲業徹底走出寒冬

　　同時廠商會指，政府取消所有入境強制核酸檢測要求，意味本港正式與國際恢復無障礙的人
員往來，將有助刺激更多遊客和商務旅客來港，加快經濟活動復常步伐。

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