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28/12/2022 14:09

【ＥＳＧ】恒指公司加入聯合國負責任投資原則組織

　　《經濟通通訊社２８日專訊》恒生指數公司宣布成為聯合國支持的負責任投資原則
（ＰＲＩ）的簽署方，顯示其致力於促進可持續投資的發展，並支持邁向低碳未來的加速轉型。
　
　　ＰＲＩ是目前全球最具影響力的負責任投資組織，支持各簽署機構將環境、社會及管治
（ＥＳＧ）因素納入投資和所有權決策之中。目前共有逾５０００家簽署方，遍布９０多個國家
。通過加入ＰＲＩ，恒生指數公司將繼續致力將可持續發展融入業務中，並將ＥＳＧ因素納入其
指數及數據產品。（ｂｎ）

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