萬寶盛華調查：４４％僱主預期未來一季增聘人手

《經濟通通訊社２８日專訊》人力資源顧問萬寶盛華大中華（０２１８０）公布新一份就業

展望調查，在５０８名受訪僱主當中，來季增加員工人數意欲平穩樂觀，４４％僱主預期未來一

季增聘人手；只有２２％有意縮減人手。淨就業展望指數為正２２％。按行業劃分，金融及房地

產業的就業展望指數達正４０％，其次為通訊媒體及資訊科技行業，展望指數逾正３０％。

人力資源顧問萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊表示，本港即將與內地恢復通關，餐飲及旅

遊業人手需求急增，但不少從業員已經轉行，當中餐飲業的人手流失高達６萬人，重新吸納人手

需時，相信未來業界要依靠炒散等靈活用工方式及數碼化應付人手不足。

對於高端人才通行證計劃，她預計，資訊科技、銀行業等專業服務業會較受惠，認為有關計

劃可吸引海外人才來港善用優勢，特別是與內地通關後，香港有大灣區及一帶一路等規劃優勢，

但計劃成效則需時觀察申請人數等。

她指出，近年本港勞動人口流失約１４萬人，年齡介乎２５至３９歲，當中有不少屬於高技

術的大學畢業生及企業管理層人才，為企業營運帶來挑戰，不少企業反映難以招聘人手，特別是

ＩＴ行業，認為需要透過改善薪酬等應對，亦指出僱主可能要加薪１０％－１５％才能吸引人才

轉工，部分人手短缺的行業更可能逾２０％；現時處於年底，有不少打工仔或等待公司發放花紅

，預計１－３月企業會出現轉工潮。（ｂｎ）

