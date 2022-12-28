【新冠感染】日本限中港澳航班只能在４機場升降，國泰今公布對策

《經濟通通訊社２８日專訊》日本政府因應中國內地的新冠疫情，宣布本周五（３０日）起

，由中國內地出發或曾於７天內逗留中國內地的旅客，入境日本時需接受新冠病毒檢測，如果結

果呈陽性，有症狀的患者要隔離７天，無症狀也要隔離５天，當局將對相關樣本進行基因分析，

以查明中國是否出現新的變種病毒。

另外，日本政府限制來自中國大陸、香港、澳門的航班，將只能使用東京成田、羽田、關西

和名古屋中部４個機場，並要求航空公司不增加班次。國土交通省指，已經要求國泰航空

（００２９３）、香港航空和香港快運，取消周五起直飛北海道札幌、福岡和沖繩那霸的航班。



＊國泰：正評估狀況，今午將公布進一步航班資訊＊



國泰航空回覆傳媒查詢指，正就日本當局的新措施索取更多資訊及評估情況。公司會透過網

站持續公布最新消息，並會於今日下午提供進一步資訊，呼籲乘客現階段毋須致電查詢。截至目

前為止，國泰往返日本的航班，包括往返福岡和札幌的航班都如常運作。

香港航空預計在周五起，每日一班前往北海道和沖繩的航班將受影響。公司會進行航班調配

，尋求適切解決方案，明日（２９日）公布航班計劃安排。香港快運表示，正就新措施進行評估

，會盡快公布受影響航班的最新安排。（ａｃ）

