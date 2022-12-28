【新冠感染】消息：本港明天起取消疫苗通行證及限聚令

《經濟通通訊社２８日專訊》行政長官李家超將於下午３時半召開「應對疫情指導及協調組

」記者會。多家傳媒引述消息稱，政府計劃取消部份社交距離措施，包括於明日（２９日）起取

消「疫苗通行證」以及「限聚令」，確診者的密切接觸者將毋須再隔離，但口罩令及向確診者發

出隔離令的措施則會繼續維持。（ａｃ）



