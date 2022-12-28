【新冠感染】李家超：對日本限制港航班感失望，將協助受影響市民

《經濟通通訊社２８日專訊》被問及日本限制本港航班只經四個指定機場升降，行政長官李

家超對此表示失望，認為香港航班不應只使用這四個機場，已接觸駐港日本領事館，表達對事件

關注；在東京的經貿辦已提供協助予有需要港人，航空公司也有提供資料給旅客，例如如何搭交

通工具到四個機場，經貿辦隨時準備提供協助，希望相關限制盡早取消。（ａｃ）

