《經濟通通訊社２８日專訊》被問及日本限制本港航班只經四個指定機場升降，行政長官李
家超對此表示失望，認為香港航班不應只使用這四個機場，已接觸駐港日本領事館，表達對事件
關注；在東京的經貿辦已提供協助予有需要港人，航空公司也有提供資料給旅客，例如如何搭交
通工具到四個機場，經貿辦隨時準備提供協助，希望相關限制盡早取消。（ａｃ）
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28/12/2022 17:00
【新冠感染】李家超：對日本限制港航班感失望，將協助受影響市民
《經濟通通訊社２８日專訊》被問及日本限制本港航班只經四個指定機場升降，行政長官李
家超對此表示失望，認為香港航班不應只使用這四個機場，已接觸駐港日本領事館，表達對事件
關注；在東京的經貿辦已提供協助予有需要港人，航空公司也有提供資料給旅客，例如如何搭交
通工具到四個機場，經貿辦隨時準備提供協助，希望相關限制盡早取消。（ａｃ）
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