《小傳日記》限聚令疫苗通齊齊拜拜！嚟緊有乜好買？

《小傳日記》魚缸好消息真係一個接一個，除咗今朝試過重上２００００點之外，下晝政府

仲一次過宣布取消所有限聚令同疫苗通行證，密切接觸者都唔使隔離，剩返只係確診者要隔離同

口罩令。曾經嘅新常態，去邊度都要掃安心、掃針紙，一下子全部都唔使，幸福也來得太突然吧

！

但係隨著一連串幸福降臨，各家各戶都要準備定幾盒「幸福」看門口。繼內地出現搶藥潮，

同樣放寬緊嘅香江，各種感冒藥中西成藥都有賣斷貨跡象，要嘅真係要快啲準備。

有意見就話，一時間放得咁傖促都係為通關做準備，內地已經開始容許出境，神州同胞目前

已經唔使再掃碼，更加從來都沒有疫苗通，香江取消都係為咗佢哋而做。就咁睇都唔排除呢個可

能性，始終一直心心念念嘅「夙願」都係通關，外國旅客都唔係香江最優先嘅選項，無論保險佬

、旅遊佬都非常依賴上面同胞來港消費，通關對佢哋嚟講都係最有益。

睇返今日魚缸表現，一度升超過５００點重上兩萬，不過下晝就回落返，連取消限聚令同疫

苗通都未能刺激佢炒返上去，睇嚟疫情升溫嘅憂慮都有一定程度嘅利淡喺度，請請！



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