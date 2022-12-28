《豐碩成果－盧穗欣》中國少子化加高齡，新消費模式推經濟

《豐碩成果》中國人口正面臨結構性轉變。生育率直線下降、城市化進程加快和人口迅速老

化導致新政策和新消費模式的出現。東亞聯豐投資認為，網上醫療保健、診療自動化，以及非必

需消費品類別等產業可能受益於中國結構變化下政策和消費模式的轉變。

中國人口老化加劇。２０２１年６０歲及以上人口比例佔全國近２０％，到２０３０年更可

能升至３０％以上。老年人口攀升會為醫療系統帶來沉重負擔，需要更多資源和有利措施應對不

斷增

長的需求，包括藥物、醫療器械、分銷、醫院、藥房和保險等。

為應對挑戰，中國政府制訂了「健康中國２０３０規劃綱要」，旨在提高醫療服務效率和成

本效益。計劃將進一步刺激中國網絡醫療保健行業的增長。數碼醫療保健，即利用人工智能和機

器學習技術進行診斷和治療，能讓行動不便和在農村地區居住的患者接受虛擬醫療服務，例如醫

療諮詢、藥物處方和安排醫院預約等。同時，讓經合資格的網絡醫療機構診治一般疾病和慢性疾

病，也可獲公共保險承保。根據一家歐洲公司進行的研究，２０２２年到２０２６年間，中國的

網絡醫療保健市場年均複合增長率可能飆升３６﹒８９％。



＊透過機械化填補生產力下降缺口＊



除了人均預期壽命延長，低生育率亦促成人口老化。根據中國國家統計局的數據，２０２１

年有１０６ 萬嬰兒出生，較２０２０年下降１１﹒５％，意味每名婦女生育１﹒１５個孩子，

遠低於歷史平均水平的２﹒１ 個。這兩項因素導致勞動力不斷下降。為了填補缺口，中國需要

智能生產，通過工廠內工業機械人的應用加速自動化流程。機械人板塊所涵蓋的工業達５０多種

，包括汽車、電子和石化等。中國較早前訂下到２０２５年年產２６萬台工業機械人的目標，結

果提前４年實現。僅去年前三個季度，中國就生產了２６８，６９４台工業機械人。北京還計劃

實現其工業機械人銷售年收入增長２０％的目標。



＊丁克族和中產上升帶動高端消費品市場＊



中國出現「丁克」一代－－雙薪（選擇不生育的受薪夫婦），沒有孩子－－是造成低出生率

的另一個原因。在國家主導的城市化進程下，中產人口上升，在城鎮居住的人往往選擇不生育，

因此手頭有更充裕的現金購買奢侈品和休閒旅行。這些年輕一代擁有獨特個人品味，偏好度身訂

做、優質和個人化的產品。隨著富裕人口的持續增長，奢侈品製造商和服務供應商的長期前景依

然樂觀。一家美國諮詢公司的數據顯示，雖然近日中國經濟放緩，但預計２０２５年，中國將佔

全球奢侈品銷售額４０％至４５％，而美洲佔２１％至２３％，歐洲則為１６％至１８％。

作為世界第二大經濟體和全球增長的主要引擎，中國不斷變化的人口結構將成為精明投資者

未來幾年不容忽視的重要考慮因素。《東亞聯豐投資董事總經理 盧穗欣》



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