《宏觀銓局－馬桂銓》２０２３展望

《宏觀銓局》２０２２年即將完結。一如以往，筆者因應老闆的要求撰寫新年展望。對於投

資者來說， ２０２２走得並不順利，至截稿前，環球股票指數下跌了超過１６％，環球債券亦

下跌了超過１５％。在息口急速上升的環境之下，各種資產都無處可逃，紛紛縮水。踏入

２０２３年，利率上升加上通脹升溫，將會令經濟增長減慢、失業率上升。面對如此情況，預計

２０２３年上半年市場將會繼續波動。聯儲局或會視乎通脹走勢而暫停加息甚至減息，令市場在

下半年有機會反彈。

聯儲局如市場預測般在１２月加息半厘，過去１２個月當局加息合共四厘半，是近年加息周

期中最急速的一次。加息如此快，會對經濟增長造成打擊。２０２３年美國首兩季度的經濟增長

預計會低過１％，遠低於長遠平均值１﹒８％增幅。但去到第三及第四季，美國經濟增長分別預

計為１﹒３％及１﹒２％。失業率方面，眾多經濟師認為會上升至４﹒５％至５％左右。目前美

國的失業率是３﹒７％，每一個失業人士對應有１﹒７份工作機會。筆者對於未來六個月失業率

會上升至５％有所質疑，反而更加專注未來兩季的企業盈利。

美國勞動人口薪金及原材料成本自今年初起不斷上升，分析師預計很多美國企業的邊際利潤

將會將進一步萎縮。另一方面，今年年頭起出現的供應年斷裂，令到眾多企業過分囤積，管理存

貨時往往要在短時間內作出安排，未能長遠策劃。目前美國的供應鏈已回復正常，很多企業都有

散貨壓力，迫使他們促銷減價。至於薪金方面，作為美國企業其中一項最大開銷，薪金似乎一直

上升，未有放慢跡象。美國勞工統計局的就業成本指數按年上升５％，單是第三季就上升了

１﹒３％。總體而言投資者已開始下調企業盈利，預計第四季度企業盈利增長為０％，在短短兩

個月裏已遭下調６％，而企業盈利下調往往會導致股價下跌。

標準普爾５００指數已高見四千點水平，自第四季開始經已上升超過１２％。市場預計未來

十二個月市盈率將達１９倍，如第四季出現任何有關盈利的負面消息，將會令到指數下跌，美國

企業將會在一月中開始公布第四季業績。

就地域來說，筆者仍然偏好美國多於其他市場，主因是美國的基本因素較強。資產配置方面

，筆者在短期內會保持審慎。隨著美國國債孳息率達４％，美國國債及投資級別企業債相對股票

吸引。現在我們正處於市場周期的底部，增持美國國債或投資級別債券比較合理。及至２０２３

年下半年，假如通脹一如預期般降溫，而聯儲局暫停加息甚至減息，屆時筆者或會改投風險較高

的資產，例如高收益債券或股票。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》



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