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28/12/2022 16:13

防疫鬆綁，恒指高收３０５點報１９８９８，信義光能收升逾８％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》國家移民管理局宣布２０２３年１月８日起，逐步恢復水運和
陸路口岸客運通關，持港澳通行證和回鄉證等可經港澳口岸邊檢快捷通道通關，恢復為內地居民
辦理旅遊和商務赴港簽注。此外，國務院聯防聯控機制外事組發出通知，根據國際疫情形勢和各
方面服務保障能力，本著試點先行原則，有序恢復中國公民出境旅遊。
　　消息刺激港股向上，恒指一度升逾５００點，高見２００９９，午後升幅收窄，２００００
關得而復失，尾市本港防疫措施鬆綁，明天起只維持口罩令，恒指升幅略為擴大至約３００點，
恒生指數全日收報１９８９８，升３０５點或１﹒５６％，主板成交１２１９﹒５３億元。恒生
中國企業指數報６７７２，升１２９點或１﹒９５％。恒生科技指數報４２１２，升８８點或
２﹒１４％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３２６﹒２元，升６元或１﹒８７％，成交７８﹒９億元；美團
收報１８４﹒２元，升１元或０﹒５５％，成交５３﹒８８億元；阿里巴巴－ＳＷ收報８７﹒７
元，升１﹒２元或１﹒３９％，成交４９﹒１２億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團
及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
　　信義光能（００９６８）收升８﹒３２％，報８﹒８５元，該股成交約３０７８萬股，涉資
２﹒６８億元，盤中高見８﹒９元，最低見８﹒２３元；藥明生物（０２２６９）升６﹒９４％
，收報５７﹒８元；舜宇光學科技（０２３８２）升６﹒６４％，收報９７﹒１５元；新奧能源
（０２６８８）升６﹒５％，收報１１３﹒１元。（ｋｙ）

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