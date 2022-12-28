防疫鬆綁，恒指高收３０５點報１９８９８，信義光能收升逾８％

《經濟通通訊社２８日專訊》國家移民管理局宣布２０２３年１月８日起，逐步恢復水運和

陸路口岸客運通關，持港澳通行證和回鄉證等可經港澳口岸邊檢快捷通道通關，恢復為內地居民

辦理旅遊和商務赴港簽注。此外，國務院聯防聯控機制外事組發出通知，根據國際疫情形勢和各

方面服務保障能力，本著試點先行原則，有序恢復中國公民出境旅遊。

消息刺激港股向上，恒指一度升逾５００點，高見２００９９，午後升幅收窄，２００００

關得而復失，尾市本港防疫措施鬆綁，明天起只維持口罩令，恒指升幅略為擴大至約３００點，

恒生指數全日收報１９８９８，升３０５點或１﹒５６％，主板成交１２１９﹒５３億元。恒生

中國企業指數報６７７２，升１２９點或１﹒９５％。恒生科技指數報４２１２，升８８點或

２﹒１４％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３２６﹒２元，升６元或１﹒８７％，成交７８﹒９億元；美團

收報１８４﹒２元，升１元或０﹒５５％，成交５３﹒８８億元；阿里巴巴－ＳＷ收報８７﹒７

元，升１﹒２元或１﹒３９％，成交４９﹒１２億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團

及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。

信義光能（００９６８）收升８﹒３２％，報８﹒８５元，該股成交約３０７８萬股，涉資

２﹒６８億元，盤中高見８﹒９元，最低見８﹒２３元；藥明生物（０２２６９）升６﹒９４％

，收報５７﹒８元；舜宇光學科技（０２３８２）升６﹒６４％，收報９７﹒１５元；新奧能源

（０２６８８）升６﹒５％，收報１１３﹒１元。（ｋｙ）

