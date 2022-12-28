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28/12/2022 14:09

《股語有云－古添力》海底撈受惠通關，首站目標價４９銀

　　《股語有云》根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，過去５天有逾１﹒３億元淨流入海
底撈（０６８６２），過去一個月有逾１２億元淨流入，過去三個月更有逾１９億元淨流入。
　　集團主要以「海底撈」品牌經營火鍋店及外賣業務，火鍋菜單由鍋底、醬汁蘸料以及在鍋底
烹飪的食材三個主要部分組成，餐廳提供多種調料及食材，以及供應小吃、酒和飲品等。集團亦
於內地多個城市經營外賣服務。
　　２０２２年上半年度，海底撈業績轉盈為虧，錄得股東應佔虧損２﹒６６億人仔。截至今年
６月３０日，集團於全球擁有１４３５家門店，其中１３１０家位於內地，２２家位於港澳台地
區，１０３家位於其他１１個國家；今年６月３０日，集團之現金及現金等價物為６３﹒２８億
人仔，銀行借款為２９﹒３２億人仔。
　
＊技術走勢利好，屬破頂格局＊
　
　　由於國家移民管理局宣布２０２３年１月８日起，逐步恢復水運和陸路口岸客運通關，持港
澳通行證和回鄉證等可經港澳口岸邊檢快捷通道通關，恢復為內地居民辦理旅遊和商務赴港簽注
。此外，國務院聯防聯控機制外事組發出通知，根據國際疫情形勢和各方面服務保障能力，本著
試點先行原則，有序恢復中國公民出境旅遊。
　　無可否認，上述通關消息對海底撈來講，屬利好消息，雖然未有詳情公布，技術走勢方面，
日線圖顯示，海底撈今日創近期新高２３﹒４銀，屬破頂格局，１０天線回升，５０天線上越
１００天線及２５０天線，而１００天線亦升越２５０天線，數度出現黃金交叉利好訊號，添力
認為，可於現價２２﹒７銀買入，首站以去年７月高位４９銀為目標，上越此關的話，目標價上
調至去年２月高位８５銀，跌穿２０銀則止蝕。《古添力》（本欄逢周一、三刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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