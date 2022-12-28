《葉劉的地球儀－葉劉淑儀》展望２０２３

《葉劉的地球儀》２０２２年對國家及香港來說，是非常複雜多變的關鍵一年。世界局勢變

幻莫測，而香港不單是中國的特別行政區，更是國際商貿金融中心，國際局勢的變化對香港的未

來發展，可謂息息相關，脫不了關係。



＊世界百年未有之大變局正加速演進＊



今年的重要國際大事，當然要數俄烏戰爭。這場戰事自二月開打，不經不覺已十個月，至今

仍然膠著，未看到終局，但是已引致能源價格急升，加劇通脹壓力，讓全球特別是歐洲進入經濟

衰退，對香港也會有影響。

除了俄烏這場真槍實彈的戰事，另一場沒有硝煙的戰爭同樣劇烈。美國國防部部長奧斯汀

（Ｌｌｏｙｄ Ａｕｓｔｉｎ）在列根國防論壇上表明未來數年必須盡全力壓制中國的高科技發

展。白宮國家安全顧問蘇利文（Ｊａｋｅ Ｓｕｌｌｉｖａｎ）亦表示，美國與中國在電腦學、

生物科技、清潔能源技術等領域上的競爭正處於「關鍵的十年」。



＊拜登政府出手更狠＊



因此，美國「大條道理」，以國家安全為由，先在今年７月通過了《晶片與科學法》

（ＣＨＩＰＳ ａｎｄ Ｓｃｉｅｎｃｅ Ａｃｔ），強調全面促進美國的半導體產業發展，例

如為在美國營運的晶片製造商提供補貼，威逼利誘台積電帶人帶技術到美國設廠；再在１０月擴

大實施「外國直接產品規定」（Ｆｏｒｅｉｇｎ Ｄｉｒｅｃｔ Ｐｒｏｄｕｃｔ Ｒｕｌｅ）

，禁止使用美國技術或美國原材料製造半導體的企業向中國出售有關產品，亦禁止美國企業及盟

友向中國出口晶片製造設備，致力削弱中國自行研發和生產半導體的能力，全面封殺中國的高科

技發展，說穿了就是開打科技戰，可見拜登政府這場科技戰，比起特朗普政府主打的貿易戰、關

稅戰，其實出手更狠。



＊黑天鵝、灰犀牛事件隨時發生＊



中國對於這樣的局勢當然早有警覺，總書記習近平在「二十大」報告明確指出，「世界百年

未有之大變局加速演進，新一輪科技革命和產業變革深入發展，國際力量對比深刻調整」，「逆

全球化思潮抬頭，單邊主義、保護主義明顯上升，世界經濟復甦乏力，局部衝突和動盪頻發，全

球性問題加劇，世界進入新的動盪變革期」，他特別強調「各種黑天鵝、灰犀牛事件隨時可能發

生」，國家「必須增強憂患意識，堅持底線思維，做到居安思危、未雨綢繆，準備經受風高浪急

甚至驚濤駭浪的重大考驗」。

至理名言，香港不得不聽，特別是香港屬細小而開放的經濟體，外圍動盪，香港無法獨善其

身。香港的任何規劃，都不可能漠視外圍形勢。



＊創科及青年藍圖問世＊



回說香港，２０２２年讓香港「由亂及治，由治及興」，皆因香港在實施《港區國安法》、

完善選舉制度並選出新一屆九十位立法會議員後，再在今年７月產生了新一任行政長官。李家超

主張「以結果為目標」，強調團隊合作，上任後勵精圖治，做了大量工作，首先是成立了「土地

房屋供應統籌組」、「公營房屋項目行動工作組」、「地區事項統籌工作組」及「弱勢社群學生

擺脫跨代貧窮小組」四個小組，重點推動「北部都會區」發展，推出簡約公屋等等。

「二十大」報告強調「實施科教興國戰略，強化現代化建設人才支撐」及「青年強，則國家

強」，特區政府沒有怠慢，剛在年末推出《香港創新科技發展藍圖》和《青年發展藍圖》，亦推

出了「搶人才、搶企業」計劃，列出多項重點策略，勾劃未來。我期待在２０２３年，將有更多

細節措施及計劃問世，讓香港的創科發展有質的飛躍，香港的青年人看到未來。



＊通關有序，復常有望＊



抗疫方面，特區政府在這半年來，堅持穩定有序的步伐，逐步放寬入境及防疫措施，逐步對

外開放，我認為是正確的策略。隨著國際金融領袖投資峰會（Ｇｌｏｂａｌ

Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｌｅａｄｅｒｓ＇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｓｕｍｍｉｔ）、

Ｔｏｗａｒｄｓ ａ Ｆａｉｒｅｅｒ， Ｓａｆｅｒ Ｗｏｒｌｄ 論壇、Ｃｉｔｉ

Ｃｈｉｎａ Ｉｎｖｅｓｔｏｒ Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ ２０２２，與及香港國際七人欖球賽

、香港單車節等等盛事陸續順利進行，證明香港具有聯通世界的能力，隨時可以「動起來」，重

返國際舞台中心。

至於最新的好消息，當然是李家超在北京述職回港後，公布中央政府同意與香港有序、免隔

離全面通關，計劃於一月中落實有關安排，這將會是香港踏入２０２３年的好開始，市民生活復

常，旅遊業、飲食業，以至零售等各行各業都將充滿生機，經濟將再次騰飛。



＊改善行政立法關係＊



此外，李家超銳意改善行政立法關係，舉辦前廳交流會是創新做法。事實上，在完善選舉制

度後，立法會議席增至九十席，當中很多獨立議員沒有政黨聯繫，前廳交流會是大好機會，讓議

員和官員直接交流，表達意見，誠是好事。前廳交流會已舉行了五次，相信未來會持續舉行，我

十分支持。

不過，正如很多中央官員都有提過，行政立法既要互相配合，也要互相制衡。最近便有議員

對於特區政府太遲出文件、議員沒有足夠時間討論問題而有微言。立法會議員不能當橡皮圖章，

要主動加強監察特區政府的表現，要盡己之責，確保特區政府聽到真正的民意，確保資源用得其

所，具成本效益。



＊２０２３年更好地發揮優勢＊



總書記習近平在「二十大」報告中，再次確立了「一國兩制」的重要性，「是香港回歸後保

持長期繁榮穩定的最佳制度安排，必須長期堅持」，這是國家給予香港最強而有力的保證。香港

必須抓緊「二十大」精神，在２０２２年的良好基礎上，更好地發揮「背靠祖國，聯通世界」的

優勢，在２０２３年發光發熱！《行政會議成員、立法會議員 葉劉淑儀》



＃小標題為編輯所擬

