《威少看世界－張少威》總統「請客不埋單」，州長送「客」至華府

《威少看世界》剛剛過去的聖誕節周末，強烈暴風雪席捲美國多地，造成一場罕見的天災，

奪走幾十人的性命，而且癱瘓了陸上與空中交通，受災最嚴重的紐約州已向聯邦政府申請緊急援

助。與此同時，另有不幸者遇到了人禍。上周六（２４日）平安夜，從美國與墨西哥邊境進入得

克薩斯州的１００多名非法移民被得州應急管理部門用三輛大巴運送到華盛頓，在副總統官邸外

下車，但迎接他們的不是副總統賀錦麗（內地譯作哈里斯），而是向移民提供服務的當地義工。

美國媒體報道說，有些移民僅身著單衫或Ｔ恤，裹著薄毯，一下車就遭到寒冬的襲擊，當時的氣

溫已降至零下六、七度。好心的義工送上食物和禦寒衣物，並將他們安排到一個教堂暫避一晚。



拜登政府次日強烈抨擊得州共和黨籍州長阿伯特（Ｇｒｅｇ Ａｂｂｏｔｔ），白宮副發言

人哈桑（Ａｄｕｌｌａｈ Ｈａｓａｎ）指責阿伯特「在平安夜將兒童遺棄在路邊，讓他們遭受

凍到結冰的寒冷天氣摧殘，。。。這是在耍殘酷、危險、可恥的把戲」。



得州州長為何此時要將移民送到華盛頓？白宮的指責有根據嗎？



＊聯邦政策趨向放鬆，邊境州份壓力爆煲＊



在倡導尊重人權的國家，這樣對待非法移民的確屬於不合情理，但這一做法在得州未必缺乏

支持者，因為大量非法移民湧入該州的邊境城市，使得那裏的居民實在頂唔順。那些被送往大城

市的非法移民都已走完初步程序，無論是申請政治避難還是用其它理由申請居留權，聯邦人員已

將他們的個案登記完畢，現在他們都是在等候身份審批。安置幾十萬中南美移民耗費得州各級政

府大量財政資源和人力資源，但拜登政府仍有意進一步開放移民政策，再加上民權組織對現行法

律提出挑戰，令得州民眾對這方面的前景更加憂慮。



特朗普政府於２０２０年３月引用美國法典第４２條的有關規定，以「防止疾病傳播」為由

，將非法進入美國的外國移民立即遣返（趕回墨西哥），這些經濟難民主要是墨西哥、危地馬拉

、洪都拉斯、薩爾瓦多等國的公民。過去兩年多美國已經遣返了超過２５０萬人次（有些人被遣

返後再偷渡過來），今年美國民權聯盟（ＡＣＬＵ）對這一作法提起訴訟，理由是這些尋求庇護

的弱勢家庭並未感染新冠病毒，但國土安全部門依舊用「第４２條」將他們「草率驅逐」，這違

反了「第４２條」的立法原意。聯邦法官裁定ＡＣＬＵ勝訴，主張停止實施「第４２條」的拜登

政府隨即上訴。這場官司一直打到聯邦最高法院，首席大法官羅伯茨（Ｊｏｈｎ

Ｒｏｂｅｒｔｓ）上周宣布命令，暫時繼續執行「第４２條」，而高院明年會做最終裁決。



＊黨派利益影響政策，聯邦「請客」各州「埋單」＊



移民政策目前是美國兩大政黨存在明顯分歧的領域之一。民主黨政客較多支持接納移民，一

些「進步派」國會議員倡導多元化社會，不認為移民增多會影響美國的政治體制。共和黨政客比

較傾向於嚴格管控邊境，阻止非法移民湧入，防止他們搶走美國低收入階層的就業機會。由於民

主黨兩年來控制著白宮和國會參眾兩院，所以相關政策比較傾斜民主黨的理念，但同時又缺乏物

質上的配套，所以才出現聯邦「請客」，各州「埋單」的情況。



為迎合得州選民，強調其反移民立場，阿伯特讓得州政府部門從今年４月開始，多次租用旅

遊巴將移民送往華盛頓、紐約、芝加哥等民主黨掌權的大城市，以便炒熱這個話題，塑造其「敢

於為得州民眾出頭」的正面形象。在１１月８日的中期選舉中，阿伯特擊敗民主黨對手成功連任

，成為該州第五位連任三屆州長的政客，而反移民立場為他爭取到不少選票。



＊「獨立王國」州長話事，挑戰總統無懼報復＊



人氣愈來愈旺的阿伯特上周寫信給拜登，批評對方說謊，「你和你的政府必須停止謊稱邊境

很安全，而應當立即投入聯邦資源來處理你造成的極為嚴重的問題」，「你必須按美國憲法的要

求履行你的責任，在更多無辜生命受到傷害之前確保南部邊境的安全」。這口氣哪像是州長給總

統寫信？



美國的聯邦制讓各州都成為「獨立王國」，有權決定關乎民生的各種政策，而州長儼然就是

民選的「國王」。州長毋須聽命於總統，即使反對總統，總統也很難找機會給他「穿小鞋」，至

於打擊報復就更別想了。所以阿伯特才敢這樣數落拜登，像是老師批評做錯功課的小學生，而拜

登又能對他怎樣呢？《香港知名時事評論員及前駐美記者 張少威》



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