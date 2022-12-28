《容我世說－張翠容》世界盃歡呼背後，南美政治鐘擺的咀咒

《容我世說》阿根廷暫不哭泣，重奪世界盃冠軍不僅令球王美斯成為傳奇，深受經濟折磨的

阿根廷人也可先放下煩惱，讓狂歡聲發揮麻醉劑作用。可是，與此同時，鄰國秘?的政壇正在劇

烈震蕩，左翼總統卡斯蒂略被指違憲遭拘捕，副總統博魯阿爾特匆匆接任，人民不收貨，街頭暴

力抗議愈演愈烈，類似的劇目對阿根廷並不陌生。



事實上，近年阿根廷街頭上亦經常出現示威群眾，抗議瀕臨崩潰的經濟。今年７月在３０天

內換掉兩任經濟部長。除經濟外，阿根廷也面對政治危機，副總統克里斯蒂娜涉及貪污，早前被

法院判監６年，而由總統費爾南德斯主持的左翼政府，亦受到右翼反對派極大的挑戰。



阿根廷再次在左右政治間激烈搖擺，不同於已故球王馬勒當拿的?明左翼旗幟，美斯領導的

球隊為免受對立的政治影響，首次拒絕按傳统在得勝歸來後會見總統。



在另邊廂的秘?，全國各地的示威浪潮仍然未有停息。被罷免的卡斯蒂略來自貧困原住民社

區，上任前是位教師，也是工運領袖，競選時高喊勢要改善嚴重的貧富差距，深得原住民和工人

階級支持。可惜上任只有一年半，政績不彰，醜聞纏身，遭由右翼政黨把持的國會彈劾，卡斯蒂

略欲解散國會前卻給國會及時把他罷免，並控他叛亂。



其實秘?過去一年的社會動盪，只是過去左右之爭的延續，這有著歷史和現實的糾結。去年

秘?大選，鬥到最後是極左的卡斯蒂略和極右的藤森慶子兩人對壘，結果前者以不足一個百分點

勝出，反映了秘?社會嚴重對立，無法團結為經濟打拼。



過去六年來秘?換了六個總統，主要原因是左右派各走極端，愈益互不相容，互相批鬥，令

中間陣營無法生存，而且更引發憲制危機，這情況在拉美歷史上屢見不?。不僅秘?，這亦包括

阿根廷或其他南美國家。



南美各國獨立前，４００年的西班牙殖民統治培養出右翼軍人勢力，而為殖民者服務的單一

依賴經濟結構，也令南美經濟異常脆弱，埋下貧富不公的種子，原住民受到極度歧視。南美或許

不是世上最窮的地區，但肯定是最不公不義，貧富差距最大。



不過，阿根廷有點不同，它沒有如秘?、厄瓜多爾等國的龐大原住民社區，人口有八成是白

人，主要為歐洲移民後代。無論如何，阿根廷和秘?等國一樣，經歷多次軍人當政，加上古巴二

戰後革命思想外溢，拉美多國包括秘?孕育出左翼游擊隊，與軍政府抗衡，而阿根廷更有位参與

古巴革命的哲古華拉。



阿根廷雖沒有原住民運動，但軍政府延續殖民殘留的不公社會，民主化後出現為工人階級吶

減的貝隆主義，絕不出奇。貝隆和貝隆夫人留下的遺產至今仍有很大的爭議，不過只要阿根廷貧

富差距未有縮窄，貝隆主義者仍有一定的支持率，與右翼陣營分庭抗禮。現任總統費爾南德斯和

受官司纒身的副總統克里斯蒂娜，便是貝隆的追隨者。



至於秘?，進入８０年代，雖結束軍人專政，展開民主政治，但仍由既得利益者把持政壇，

令武裝反抗繼續。藤森於９０年上台，在位十年間，右派勢力如虎添翼，他鐵腕掃蕩左翼武装，

回復威權管治，貧富距離加大，這又為左翼提供土壤。後來藤森貪污罪成逃回日本家鄉，不過他

的女兒藤森慶子仍活躍政壇，大受右翼陣營歡迎。



秘?就在極端的左右鐘擺現象中消耗國力，其他南美國家亦如是。可是，南美的結構性政經

問題，是否可由靠左或是靠右的政治主張所能解決？無止盡的左右鬥爭只會加劇南美地區的動蕩

。難得美斯沒有因此捨棄在痛苦現實爭扎的祖國，但願南美如阿根廷球隊在球場上所展現的團結

，尋求共識的底線，終結鐘擺的咀咒，這對我們亦不無啟示。

《資深新聞工作者╱戰地記者 張翠容》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

