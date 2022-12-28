【聚焦人幣】人幣中間價貶１３５點子，報６﹒９６８１

《經濟通通訊社２８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９６８１，

較上個交易日跌１３５點子，上個交易日報６﹒９５４６。

最大黃金消費國中國解除新冠防疫封控，刺激金價走高。紐約期金上漲１﹒１％，至每盎司

１８２３﹒１０美元。美元走軟，美匯指數跌０﹒１２％，至１０４﹒１９點。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒９６８１ ＋１３５﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒４０９０ ＋８３﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒２１８３ －２０８﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８９３３ ＋１８﹒９０

１英鎊╱人民幣 ８﹒３７７４ －２２９﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６８７５ －２７﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３６８３ －１４８﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒１７０７ ＋８９﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒４９６３ ＋３４２﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１５３０ ＋２５７﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６３５１ －６﹒２０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒９６３６ ＋１０７８﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４７０４ ＋２０３﹒００

１人民幣╱韓元 １８２﹒４６００ －７２﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

