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28/12/2022 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價貶１３５點子，報６﹒９６８１

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９６８１，
較上個交易日跌１３５點子，上個交易日報６﹒９５４６。
　　最大黃金消費國中國解除新冠防疫封控，刺激金價走高。紐約期金上漲１﹒１％，至每盎司
１８２３﹒１０美元。美元走軟，美匯指數跌０﹒１２％，至１０４﹒１９點。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒９６８１　　＋１３５﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒４０９０　　　＋８３﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒２１８３　　－２０８﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８９３３　　　＋１８﹒９０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３７７４　　－２２９﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６８７５　　　－２７﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３６８３　　－１４８﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒１７０７　　　＋８９﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒４９６３　　＋３４２﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１５３０　　＋２５７﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６３５１　　　　－６﹒２０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９﹒９６３６　＋１０７８﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４７０４　　＋２０３﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８２﹒４６００　　　－７２﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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