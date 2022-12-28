《投資心得－潘鐵珊》醫思健康擴大與多行業合作，拓客戶生命周期

《投資心得》醫思健康（０２１３８）為提供一站式醫學美容及美容解決方案的醫療集團。

截至今年９月３０日止的６個月中期業績，集團的總收入為１８﹒９億元，較去年同期增加

３１﹒１％。由於早前受到疫情影響，集團擁有人應佔溢利則同比下降５０％至８００４﹒６萬

元。集團手頭現金充裕，提供了更多的發展空間，同時亦有多個亮點在接下來的時間有所增長。



＊續增服務站點，積極物色收購資產＊



雖然集團在香港及澳門的美容及養生業務遭強制停業以及中國內地業務中斷，令淨溢利率受

壓並下降８個百分點至５﹒６％，但集團繼續增加服務站點，加強擴展及收購，來自美學醫療以

及美容及養生服務業務亦佔２２﹒８％，是不容忽視的一個趨勢。

此外，集團一方面繼續擴大與科技、電訊、保險、房地產及製藥等行業的龍頭企業合作，建

立夥伴關係的醫療保健生態系統，同時亦積極物色收購資產，以期豐富一站式醫療保健及養生

平台，拓展客戶生命周期價值。



＊打入大中華區市場，受惠通關在望＊



總括來說，藉著在香港市場的經驗及知名度，集團已成功打入大中華區市場。隨著中國政府

推動發展「粵港澳大灣區」，相信對帶動醫療旅遊增長亦有正面的幫助。而集團作為香港的專業

服務供應商，面對大中華市場仍有很大的發展空間。此外，隨著與內地通關在望，令內地遊客需

求得以恢復，對集團前景仍維持謹慎樂觀。投資者可考慮於７元買入，上望８﹒５元，跌穿

６﹒２５元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有

相關股份）



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