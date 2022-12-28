【新冠感染】衛健委：新冠確診者毋須隔離，入境人員不再檢疫

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》國家衛健委周一（２６日）深夜公布調整

多項防疫措施，將新冠病毒肺炎改名為「新型冠狀病毒感染」，新冠病毒感染實施「乙類乙管」

，下月８日起確診者不再納入檢疫傳染病管理，即毋須隔離，亦不再對入境人員及貨物等，採取

檢疫措施。衛健委強調，調整的只是管控的等級，而不是「放任不管」，更不是「躺平」，目前

工作重心從防控感染轉到醫療救治。

國務院聯防聯控機制舉行新聞發布會，介紹新冠病毒感染實施「乙類乙管」措施有關情況；

衛健委表示，實施「乙類乙管」，是綜合評估病毒變異、疫情形勢和中國防控工作等基礎上作出

的防控策略調整，是實事求是、因時因勢優化完善防控措施的主動作為。

衛健委副主任李斌表示，調整為「乙類乙管」打的是有準備之仗，絕不是被動的放開。通過

完善分級診療救治體系，加強基層醫療衞生機構能力建設，增設發熱門診，增加定點醫院重症病

床、ＩＣＵ以及相關救治設備與物資儲備，醫療救治能力得到提升，逐漸統籌實現新冠感染者的

救治和日常醫療服務保障。

李斌說，當前疫情防控工作的重點是保健康、防重症。調整為「乙類乙管」，將有助於更好

地適應病毒變異和疫情形勢的變化，有助於把防控資源更加集中到保護患有基礎病的老人、孕產

婦和兒童等重點人群上來，有助於更好地保障正常的生產生活和醫療衞生需求，有助於最大限度

減少疫情對經濟社會發展的影響。

