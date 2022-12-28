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28/12/2022 08:48

【聚焦數據】內地首１１月工業利潤同比降３﹒６％，疫苗利潤大減

　　《經濟通通訊社２８日專訊》國家統計局公布，今年前１１個月，全國規模以上工業企業實
現營收１２３﹒９６萬億元（人民幣．下同），同比增長６﹒７％；全國規模以上工業企業實現
利潤總額７﹒７２萬億元，同比下降３﹒６％，降幅較１－１０月份擴大０﹒６個百分點。
　　從企業類型看，國有控股企業實現利潤總額２﹒４萬億元，同比增長０﹒５％；股份制企業
實現利潤總額５﹒６４萬億元，下降２﹒８％；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額１﹒８４
萬億元，下降７﹒８％；私營企業實現利潤總額２﹒２６萬億元，下降７﹒９％。
　
＊統計局解讀：疫苗企業利潤同比大減，因同期基數較高＊
　
　　國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀指，今年前１１個月工業企業營收保持增長，利潤有
所下降。個別行業及少數重點企業對工業企業利潤下拉影響較大。其中，鋼鐵、石油加工行業利
潤同比降幅較大，兩家疫苗重點企業由於利潤同期基數較高，利潤同比大幅減少。剔除上述行業
及企業，其他規上工業企業利潤同比增長６﹒６％。總體看，國內疫情反彈短期制約工業企業利
潤恢復，「三重壓力」對工業經濟影響仍然較大。下一步，要保障產業鏈供應鏈暢通，著力擴大
內需，激發市場主體活力，為工業經濟企穩回升創造更多有利條件。（ｌｃ）

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