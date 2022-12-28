【新冠感染】外交部回應多國對中國旅客落地檢：措施應當科學適度

《經濟通通訊社２８日專訊》在國務院宣布將於１月８日起有序恢復中國公民出境遊之後，

日本、印度、意大利等國紛紛出台新規，要求中國旅客抵達後進行核酸檢測。對此，中國外交部

發言人汪文斌昨日在例行記者會上表示，中方始終認為，各國防疫措施應當科學適度，不應影響

正常的人員交往。

日本首相岸田文雄日前宣布，自１２月３０日起，７天內有中國旅居史的旅客，將在入境日

本時接受落地檢，如果被檢測出陽性，原則上會進行７天隔離。此外，日本還將限制未來連接日

本和中國的航班數量。這一政策的實施細節將於後續在相關部門發布。

印度衛生和家庭福利部也宣布，來自中國內地、中國香港、日本、泰國和韓國的國際旅客前

往印度時必須攜帶ＲＴ－ＰＣＲ檢測報告，在抵達印度時被發現有症狀或ＣＯＶＩＤ－１９檢測

呈陽性的人將被隔離。

此外，意大利外交和國際合作部網站也發布公告，自１２月２４日起，米蘭馬爾彭薩機場將

對所有來自中國的旅客（不分國籍）進行入境新冠核酸檢測。這一政策暫時執行至２０２３年１

月３０日，到期後將重新評估是否延續。（ｌｃ）

