《經濟通通訊社２８日專訊》台灣流行疫情指揮中心宣布，因應大陸疫情升溫，自２０２３
年１月１日零時起，加強自大陸來台旅客檢測措施，並配合７天自主防疫及自我篩檢。
自２０２３年１月１日零時至１月３１日（航班表定抵台時間），除維持現行不開放大陸觀
光客來台政策外，搭乘自大陸４個直航航線，及金馬地區民眾春節交通項目來台旅客，入境時須
於機場（或港口）配合採集唾液檢體進行ＰＣＲ檢測，採檢後盡速返回住所進行７天自主防疫及
後續自我篩檢，篩檢陽性者依規定進行５＋ｎ居家照護及自主健康管理。（ｃｔ）
28/12/2022 16:20
【新冠感染】台灣明年１月１日起大陸來台旅客須進行ＰＣＲ檢測
《經濟通通訊社２８日專訊》台灣流行疫情指揮中心宣布，因應大陸疫情升溫，自２０２３
年１月１日零時起，加強自大陸來台旅客檢測措施，並配合７天自主防疫及自我篩檢。
自２０２３年１月１日零時至１月３１日（航班表定抵台時間），除維持現行不開放大陸觀
光客來台政策外，搭乘自大陸４個直航航線，及金馬地區民眾春節交通項目來台旅客，入境時須
於機場（或港口）配合採集唾液檢體進行ＰＣＲ檢測，採檢後盡速返回住所進行７天自主防疫及
後續自我篩檢，篩檢陽性者依規定進行５＋ｎ居家照護及自主健康管理。（ｃｔ）
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