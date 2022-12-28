《經濟通通訊社２８日專訊》據《證券時報》報道，美團買藥將自１２月２９日起，為全國
藥店提供拆零藥品自助上線功能，支持藥店將通用名為布洛芬緩釋膠囊和對乙酰氨基酚兩種類型
的藥品進行拆零銷售；同時對線上拆零銷售的前述藥品予以專項補貼，第一期拆零銷售藥品的補
貼周期為１４天。（ｃｔ）
28/12/2022 16:33
【新冠感染】美團買藥明日上線「拆零藥」功能，提供專屬補貼
《經濟通通訊社２８日專訊》據《證券時報》報道，美團買藥將自１２月２９日起，為全國
藥店提供拆零藥品自助上線功能，支持藥店將通用名為布洛芬緩釋膠囊和對乙酰氨基酚兩種類型
的藥品進行拆零銷售；同時對線上拆零銷售的前述藥品予以專項補貼，第一期拆零銷售藥品的補
貼周期為１４天。（ｃｔ）
|中國故事28/12/2022
【回顧展望－疫下求穩】明年全面復常 機構樂觀料GDP增逾5%
|中國故事28/12/2022
【回顧展望－疫下求穩】抗疫貫穿全年 經濟消費受創 樓市待救
|財經熱話28/12/2022
【復常炒D乜】內地開關在即旅遊消費股落鑊 哪幾隻仍可吼？
|FOCUS28/12/2022
【FOCUS】重開蓄勢春江暖 大宗明年仍可期
|財經熱話28/12/2022
《午市前瞻》大市須千二億元成交才有望企穩兩萬關，蔚來比亞迪中線值博
|財經熱話28/12/2022
【內地開關】通關受惠股 熊麗萍首選內需股！
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰