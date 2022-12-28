【新冠感染】美團買藥明日上線「拆零藥」功能，提供專屬補貼

《經濟通通訊社２８日專訊》據《證券時報》報道，美團買藥將自１２月２９日起，為全國

藥店提供拆零藥品自助上線功能，支持藥店將通用名為布洛芬緩釋膠囊和對乙酰氨基酚兩種類型

的藥品進行拆零銷售；同時對線上拆零銷售的前述藥品予以專項補貼，第一期拆零銷售藥品的補

貼周期為１４天。（ｃｔ）

