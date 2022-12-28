《經濟通通訊社２８日專訊》四川省疾控中心發布新冠感染情況問卷調查（第二次）結果，
省內２１個市州１８３個縣（區、市）的１５８５０６名被調查者的感染率為６３﹒５２％，較
１２月１９日首輪調查結果（４６﹒９３％）上升１６﹒５９個百分點。
四川疾控認為，本次調查人群的新冠病毒實際感染率應高於６３﹒５２％。（ｃｔ）
28/12/2022 14:30
【新冠感染】四川疾控：省內感染率已超六成，十天升１６個百分點
《經濟通通訊社２８日專訊》四川省疾控中心發布新冠感染情況問卷調查（第二次）結果，
省內２１個市州１８３個縣（區、市）的１５８５０６名被調查者的感染率為６３﹒５２％，較
１２月１９日首輪調查結果（４６﹒９３％）上升１６﹒５９個百分點。
四川疾控認為，本次調查人群的新冠病毒實際感染率應高於６３﹒５２％。（ｃｔ）
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