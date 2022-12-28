《經濟通通訊社２８日專訊》中國大陸明年１月８日起取消實行近三年的入境隔離、有序恢
復出境旅行，不過防疫政策一鬆綁，染疫人數激增。在台灣，行政院長蘇貞昌預估春節期間有３
萬人次自大陸入境，已拍板針對大陸入境旅客檢測，將做好相關盤點與規劃。
另外，台灣中央流行疫情指揮中心公布，新增２７９４２宗本土個案，較上周三大幅增加
４６﹒７％，已連續８天較前一周同期增加；中重症新增１１３宗，死亡新增２５宗。境外輸入
新增２２６宗。（ｃｔ）
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28/12/2022 14:56
【新冠感染】台灣增近２﹒８萬宗本土，將針對大陸入境旅客檢測
《經濟通通訊社２８日專訊》中國大陸明年１月８日起取消實行近三年的入境隔離、有序恢
復出境旅行，不過防疫政策一鬆綁，染疫人數激增。在台灣，行政院長蘇貞昌預估春節期間有３
萬人次自大陸入境，已拍板針對大陸入境旅客檢測，將做好相關盤點與規劃。
另外，台灣中央流行疫情指揮中心公布，新增２７９４２宗本土個案，較上周三大幅增加
４６﹒７％，已連續８天較前一周同期增加；中重症新增１１３宗，死亡新增２５宗。境外輸入
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