【新冠感染】台灣增近２﹒８萬宗本土，將針對大陸入境旅客檢測

《經濟通通訊社２８日專訊》中國大陸明年１月８日起取消實行近三年的入境隔離、有序恢

復出境旅行，不過防疫政策一鬆綁，染疫人數激增。在台灣，行政院長蘇貞昌預估春節期間有３

萬人次自大陸入境，已拍板針對大陸入境旅客檢測，將做好相關盤點與規劃。

另外，台灣中央流行疫情指揮中心公布，新增２７９４２宗本土個案，較上周三大幅增加

４６﹒７％，已連續８天較前一周同期增加；中重症新增１１３宗，死亡新增２５宗。境外輸入

新增２２６宗。（ｃｔ）

