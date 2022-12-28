【新冠感染】南韓關注中國疫情或導致病毒再變種，周五公布新措施

《經濟通通訊社２８日專訊》南韓防疫部門表示，正研判中國下月８日取消入境防疫措施，
可能帶來的影響，對於是否將中國列為加強防疫措施的對象，周五（３０日）將有公布。
南韓防疫部門又指，目前中國的新冠患者感染Ｏｍｉｃｒｏｎ ＢＦ﹒７變異病毒的居多，
正密切關注中國的疫情會否導致病毒再變種，包括為來自中國的旅客，盡可能進行全基因組排序
分析，以監測病毒變異情況。（ｃｔ）
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