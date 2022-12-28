【債務風險】發改委開展２０２３年度企業債券本息兌付風險排查

《經濟通通訊社２８日專訊》國家發改委發布通知，開展２０２３年度企業債券本息兌付風

險排查和加強存續期管理有關工作；要求對企業債券本息兌付風險開展全量排查，對存續企業債

券開展全量檢查。通知並稱，檢查募集資金使用情況上，包括債券資金是否按要求投入批復、註

冊文件和募集說明書中約定的項目領域，重點排查涉及地方政府隱性債務情況，如有募集資金投

向變更是否按規定履行相關程序，是否存在違規挪用債券資金等問題。

此外，對檢查發行人資產利潤情況，包括發行人是否存在虛增資產、虛增利潤等情況。如企

業發生或計劃進行重大資產重組，要對發行人的重組過程進行監管，分析判斷資產重組是否增加

債券償付風險，督促發行人按照合規的程序實施重組並履行相關義務。通知強調，持續加強企業

債券項目申報和存續期管理，加大對重點領域和薄弱環節的支持力度。

發改委曾在今年７月召開全國企業債券本息兌付風險排查和存續期監管工作視頻會議，提出

要切實防範化解企業債券風險隱患，深刻把握企業債券工作面臨的新形勢新任務。（ｗｌ）

