【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升１５點子，報６﹒９６１０

《經濟通通訊社２８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９６８１，

較上個交易日跌１３５點子，上個交易日報６﹒９５４６。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早小幅高開１５點子，報６﹒９６１０，上個交易日

即期匯率收盤報６﹒９６２５。

最大黃金消費國中國解除新冠防疫封控，刺激金價走高。紐約期金上漲１﹒１％，至每盎司

１８２３﹒１０美元。美元走軟，美匯指數跌０﹒１２％，至１０４﹒１９點。（ｗｌ）

