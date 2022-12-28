【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升１５點子，報６﹒９６１０

《經濟通通訊社２８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９６８１，
較上個交易日跌１３５點子，上個交易日報６﹒９５４６。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早小幅高開１５點子，報６﹒９６１０，上個交易日
即期匯率收盤報６﹒９６２５。
最大黃金消費國中國解除新冠防疫封控，刺激金價走高。紐約期金上漲１﹒１％，至每盎司
１８２３﹒１０美元。美元走軟，美匯指數跌０﹒１２％，至１０４﹒１９點。（ｗｌ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|大行報告28/12/2022
【大行炒D乜】中信證券點評電訊股？一表盡掌握
|開市Good Morning28/12/2022
熊麗萍籲留意通關實施細節 恒指兩萬點阻力大
|財經熱話28/12/2022
【虛幣世界】加密貨幣走勢平穩，聖誕節期間美國礦工停電
|香港要聞23/12/2022
陳國基：人才服務窗口下周三起接受申請 冀每年吸納3.5萬人
|中國故事23/12/2022
《神州經脈》中美邊制裁邊對話 疫情延燒滬指周瀉4% 人幣守7
|財經熱話23/12/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》騰盛博藥研發進展理想 股價料輕易上試20銀
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰