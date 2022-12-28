【人行操作】人行進行２０２０億元逆回購，三天放水５９３０億元

《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行公布，今日進行１８９０億元（人民幣．下同）７天

期逆回購操作，中標利率持平２％；進行１３０億元１４天期逆回購操作，中標利率持平

２﹒１５％。今日有１９０億元逆回購到期，即淨投放１８３０億元。

公開市場本周有３９０億元的逆回購到期，周一至周五分別到期９０、５０、１９０、４０

、２０億元；人行周一及周二已淨投放２０３０億元、２０７０億元，即三天累放水５９３０億

元。（ｃａ）

