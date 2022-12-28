《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行公布，今日進行１８９０億元（人民幣．下同）７天
期逆回購操作，中標利率持平２％；進行１３０億元１４天期逆回購操作，中標利率持平
２﹒１５％。今日有１９０億元逆回購到期，即淨投放１８３０億元。
公開市場本周有３９０億元的逆回購到期，周一至周五分別到期９０、５０、１９０、４０
、２０億元；人行周一及周二已淨投放２０３０億元、２０７０億元，即三天累放水５９３０億
元。（ｃａ）
28/12/2022 09:26
【人行操作】人行進行２０２０億元逆回購，三天放水５９３０億元
《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行公布，今日進行１８９０億元（人民幣．下同）７天
期逆回購操作，中標利率持平２％；進行１３０億元１４天期逆回購操作，中標利率持平
２﹒１５％。今日有１９０億元逆回購到期，即淨投放１８３０億元。
公開市場本周有３９０億元的逆回購到期，周一至周五分別到期９０、５０、１９０、４０
、２０億元；人行周一及周二已淨投放２０３０億元、２０７０億元，即三天累放水５９３０億
元。（ｃａ）
|大行報告28/12/2022
【大行炒D乜】中信證券點評電訊股？一表盡掌握
|開市Good Morning28/12/2022
熊麗萍籲留意通關實施細節 恒指兩萬點阻力大
|財經熱話28/12/2022
【虛幣世界】加密貨幣走勢平穩，聖誕節期間美國礦工停電
|香港要聞23/12/2022
陳國基：人才服務窗口下周三起接受申請 冀每年吸納3.5萬人
|中國故事23/12/2022
《神州經脈》中美邊制裁邊對話 疫情延燒滬指周瀉4% 人幣守7
|財經熱話23/12/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》騰盛博藥研發進展理想 股價料輕易上試20銀
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰