【回顧展望－疫下求穩】抗疫貫穿全年，經濟消費受創，樓市待救

《經濟通通訊社記者馬湘琪２８日報道》２０２２年是中國全民抗疫、保經濟的一年。中國

經濟增長因疫情爆發進行的大範圍封控而失速，中國第二季ＧＤＰ增長僅０﹒４％，是自

２０２０年初疫情以來，最慢增長率；３月被封城的上海市，第二季ＧＤＰ更萎縮１３﹒７％。

穩經濟大盤成為當局防疫以外的重要任務，第三季ＧＤＰ回升至３﹒９％。不過，ＩＭＦ最新中

國經濟增長預測，已由６％下調至４﹒６％，惠譽亦預測中國今年增長只有２﹒８％。



＊封控政策成經濟最大「黑天鵝」＊



新冠疫情持續近三年，中國一直堅持「動態清零」總方針，實行封城、大範圍隔離和大規模

核酸檢測。今年初，天津市出現首例Ｏｍｉｃｒｏｎ本土疫情，全市核酸檢測；３月輪到上海爆

疫，封城逾２個月，沉重打擊了中國經濟及民生。上海曾是中國ＧＤＰ總值最高的城市，有分析

計算，上海封控１個月的損失高達２７７億元（人民幣．下同），若根據去年數據測算，這場封

城的損失約為１９００億元，同時對上海作為進出口貿易樞紐留下「永久性傷害」。受封城清零

拖累，上海第二季度ＧＤＰ只有９３３９億元，同比跌幅高達１３﹒７％，是唯一跌幅為兩位數

的地區。

面對經濟失速，國務院出大招谷經濟，總理李克強在５月２５日罕見召集全國各級政府官員

十萬人參加「穩經濟大盤」電視電話會議。會議要求各地政府制定經濟維穩計劃，國務院隨後派

遣工作組到各地進行檢查落實。

６月上海解封，讓不少人舒了一口氣，可是疫情在炎夏再次來襲。海南、西藏、新疆、青海

、雲南等多個旅遊大省，相繼實施靜態管理，一度導致大批遊客滯留。成都市更在９月１日宣布

全體居民「原則居家」，成為上海之後又一座實施封城的兩千萬級人口大市。

此起彼伏的封控影響跨國企業對中國的信心。中國美國商會（ＡｍＣｈａｍ Ｃｈｉｎａ）

發布調查顯示，近六成（５８％）受訪在華美資企業已下調２０２２年度營收預期，超過一半

（５２％）的企業表示在華投資計劃被推遲或已計劃減少投資。美中貿易全國委員會

（ＵＳＣＢＣ）８月發表報告指出，過去一年，２４％的企業已經將部分供應鏈遷出中國。



＊經濟回升不穩，「三箭齊發」阻樓市爆雷＊



李克強９月下旬主持穩經濟大盤四季度工作推進會議時表示，經過艱辛努力，扭轉了經濟下

滑態勢，第三季度「總體恢復回穩」，第三季ＧＤＰ同比增長回升至３﹒９％。

但是四季度疫情再起，１０月、１１月經濟再度掉頭向下。１１月月度數據更全面證實經濟

再次掉頭向下：１１月官方製造業ＰＭＩ雖回升至４９﹒４％，但未能重回擴張區間，１１月零

售銷售增長出現斷崖式下跌５﹒９％，首１１月固定投資雖然維持正增長，不過增幅５﹒３％是

今年最低。１１月出口同比下降８﹒７％，創２０２０年２月以來最大單月跌幅。

此外，內房危機未解，２０２１年「恒大事件」後引發的骨牌效應，由債務危機蔓延至房地

產市場一蹶不振。根據國家統計局的數字，１１月內地７０個大中城市的新房售價，按年跌了

１﹒６％，按月跌了０﹒２％，跌勢仍在持續。而據《彭博》統計，中國地產業至明年底至少有

２９２０億美元債務到期。

６月３０日，江西省景德鎮恒大瓏庭業主發布「強制停貸告知書」，打響業主集體停貸的第

一槍，業主集體停貸內房的浪潮席捲全國，「停貸」樓盤總數超過３００個，進一步打擊內房現

金流。中央不得不推出政策力保內房，銀保監多次公開回應「保交樓」，和人行在１１月發布支

持房地產市場的「１６條」措施，鼓勵金融機構和開發商自主協商，對未來半年內到期的開發貸

款、信託貸款等存量融資，容許超出原規定延期１年，大力支持內房。

繼「１６條」措施後，１２月召開的中央經濟會議再度強調要確保房地產行業平穩發展，滿

足開放商的「合理融資需求」，並促進行業重組併購以穩定房地產行業。中證監決定在股權融資

方面調整優化五項措施。在各項救市政策的組合下，形成前所未有的「信貸、債券、股權」三箭

齊發，甚至准許並鼓勵上市房企再融資，以防內房失救。



＊新冠終降級「乙類乙管」，各地「發燒」急增＊



「動態清零」成功控制住了疫情蔓延，減低死亡人數，但隨著社會經濟代價愈來愈大，輿論

的天平傾斜。中央在１１月初公布優化疫情防控工作的二十條措施，１２月初再發布針對新冠疫

情的「新十條」，「動態清零」不再提及，取而代之的是大幅減少核酸檢測規模和頻率，無症狀

以及輕症患者可以居家隔離。然而，歷經了三年的嚴格疫情防控，在年底突然鬆開，多地疫情卻

海嘯式重來，衝擊醫療系統，過往被動封控導致的市場蕭條，變成了由主動的自我封閉或者染疫

居家導致的市場蕭條。

鑒於大幅縮減民眾核酸檢測次數和範圍，當局１２月１４日宣布，即日起不再公布無症狀感

染者數據，相信內地目前公布的本土新冠患者數目難以反映事實。有外媒引述內地消息報道，有

關死亡個案被大大低估。

取而代之的，是各地「發燒」病人急增，醫院發熱門診被病人逼爆。當中，北京、上海、廣

州等一線城市發燒感染者數量持續高位增加，加上市面上退燒藥緊缺，官方公布的疫情數字和醫

院超負荷的情況出現反差，外界憂慮中國正面臨全球歷來最大規模的疫情爆發。

中國政府在年末就放寬防疫政策上踏上最後一公里，國家衛健委１２月２６日調整多項防疫

措施，將新冠病毒肺炎改名為「新型冠狀病毒感染」，並實施「乙類乙管」，下月８日起確診者

不再納入檢疫傳染病管理，即毋須隔離。出境方面，會根據國際疫情形勢及各方面服務保障能力

，本著試點先行原則，有序恢復中國公民出境旅遊。國家疾控中心表示，新冠病毒感染調整為「

乙類乙管」之後，對外公布的頻次將調整為一月一次。

值得留意的是，自１２月初放開防疫限制後，國內已經一片「汪（陽）大海」，日本、印度

、意大利等國紛紛出台新規，要求中國旅客抵達後進行核酸檢測。對此，雖然外交部強調各國防

疫措施應當科學適度，不應影響正常的人員交往。仍有不少民眾對出國遊成為熱搜感到擔心，各

國或重演２０２０年初限制中國民眾入境。

