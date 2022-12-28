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28/12/2022 13:21

【ＦＯＣＵＳ】重開蓄勢春江暖，大宗明年仍可期

　　【ＦＯＣＵＳ】「重開快過預期，但要走總要飛」。３００９萬、３２２９萬、２２１９萬
，內地首三季寥寥可數的出入境人次，即將迎來井噴。國家衛健委、國家移民局相繼宣布，自下
周日（１月８日）起，入境旅客免隔離，及有序恢復公民赴港簽注、出國護照申請。
　　消息刺激出境目的地、國際機票搜索量飆升，樂觀情緒推動奢侈品集團ＬＶＭＨ、卡地亞母
公司ＣＦＲ、韓妝愛茉莉等股價造好，布油期貨直撲８５美元的三周高位，銅、鐵礦石、大豆期
貨同走升。困於淺灘近三年的中國巨龍蓄勢待躍，甚麼將是２０２３年最擁擠的交易？
　
＊首批「楊康」報復式出遊消費＊
　
　　香港聖誕假期人頭涌涌的機場、食肆，即將在內地複刻，「春江鴨」當屬迎來首批「楊康（
新冠康復者）」的三亞免稅店、北京環球影城、雲南洱海邊的民宿；而鑒於日本位居內地居民農
曆新年境外目的地之首，以雪地靴代工的河南桑坡，最近一靴難求。
　　以上種種，疊加華爾街大行近日紛紛上調中國經濟明年增長預期，或正釋放新的全球通脹變
量；畢竟，僅今年首三季，內地住戶存款暴增１３﹒２１萬億元人幣，遠高於疫情前２０１９年
、２０１８年同期的８﹒５３萬億、５﹒６４萬億。
　　盡管央媽最新城鎮儲戶調查顯示，第四季結果顯示，傾向「更多儲蓄」的受訪者比例按季升
３﹒７個百分點至６１﹒８％，但倘若中國經濟增長明年真的呈現「前低、中高、後穩」，推動
預期改善、提升風險偏好，報復性出遊、消費、投資皆可期。
　
＊油銅、鐵礦石、大豆玉米齊漲＊
　
　　嗅到中國跟世界即將完全連接氣息的，首推債市和大宗商品。美國、德國３０年期國債雙雙
走跌，１０年期美債殖利率同較月初低位走高近５０點子。與此同時，重開料推動中國明年石油
需求日增１７０萬桶至３３０萬桶預期之下，全球基準布油期貨升至三周高位；跟蹤燃油價格的
ＧａｓＢｕｄｄｙ就預期，美國人料在明年初夏重新迎來４美元的汽油均價（現為３﹒１美元）

　　此外，紐約ＣＯＭＥＸ銅期貨及新加坡鐵礦石期貨分別觸及兩周及五個月高位，芝加哥大豆
期貨更錄６月以來盤中最高水平，玉米、瘦肉豬、冬小麥等同上漲。
　　美歐通脹未落地，中國快馬加鞭重開，高盛押注，大宗商品將在２０２３年再次成為表現最
佳的資產類別，供應短缺料推動回報達４３％；另一投行Ｊｅｆｆｅｒｉｅｓ則預期，中國需求
穩定將抵消歐美的疲弱，加上低庫存，金屬和礦業有望明年再次大幅跑贏大盤，銅礦股或是佼佼
者；以特斯拉大空頭聞名的Ｍａｒｋ　Ｓｐｉｅｇｅｌ同稱，大宗商品將在明年迎來全新順風。
　　不過，之前飆升的鋰和鈷或不在此類，因中國電動車銷售疲軟，以及全球新產能大規模投產

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