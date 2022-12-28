【新冠感染】美國擬對來自中國的旅客採取新冠預防措施

《經濟通通訊社２８日專訊》據《彭博》引述美國官員報道，美國正考慮對來自中國的旅客

採取新的新冠預防措施。

報道表示，美國政府對中國病例激增感到擔憂，並對中國報告的病毒傳播數據的透明度提出

了質疑。

日本本周五起要求來自中國大陸的旅客入境時接受新冠病毒檢測，檢測呈陽性者原則上隔離

七天，並將限制中國航班增加班次。日媒報道，日本政府亦將限制來自中國大陸和港澳的航班，

使用東京成田、羽田、大阪關西及名古屋中部４個機場。（ｃａ）

