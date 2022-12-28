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28/12/2022 09:39

【新冠感染】美國擬對來自中國的旅客採取新冠預防措施

　　《經濟通通訊社２８日專訊》據《彭博》引述美國官員報道，美國正考慮對來自中國的旅客
採取新的新冠預防措施。
　　報道表示，美國政府對中國病例激增感到擔憂，並對中國報告的病毒傳播數據的透明度提出
了質疑。
　　日本本周五起要求來自中國大陸的旅客入境時接受新冠病毒檢測，檢測呈陽性者原則上隔離
七天，並將限制中國航班增加班次。日媒報道，日本政府亦將限制來自中國大陸和港澳的航班，
使用東京成田、羽田、大阪關西及名古屋中部４個機場。（ｃａ）

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