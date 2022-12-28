【通關在望】梁子超料通關初期設配額，入境前須兩天核酸陰性結果

《經濟通通訊社２８日專訊》國家衛健委日前公布放寬防疫政策，明年１月８日起解除部分

防控措施，包括取消入境後集中隔離，國家移民管理局則會於當日起，有序恢復辦理內地居民赴

港簽注。呼吸系統專科醫生梁子超表示，通關安排要視乎兩地疫情發展以及醫療系統的應付能力

，他相信兩地３年沒有通關，可能累積大量需求，為了實施有效管理，通關初期會設有配額。



＊倡取消入境後第二次核檢＊



梁子超在香港電台節目上表示，留意到內地仍保留入境旅客出發前４８小時核酸檢測陰性證

明要求，預料本港亦會對內地入境人士有類似安排，以避免醫療系統壓力，而內地高風險人群疫

苗接種率不高，為加強保護，應該對有關人群入境有接種至少兩劑疫苗要求，而針對旅客入境後

第二次的核酸檢測，他認為可以取消。



＊江玉歡建議取消疫苗通行證及限聚令＊



對於有意見指，香港應跟隨內地取消對感染者集中隔離及判定密切接觸者，但梁子超認為，

不能過度演繹內地的安排，因為在目前疫情大規模傳播的形勢下，集中隔離對內地疫情起不到具

體作用，亦難以執行，內地幅員廣闊、人口多，香港不應盲目照抄內地的措施，為保護醫療系統

，更應將確診者有效隔離，但若疫情紓緩，或可考慮逐步放寬密切接觸者的檢疫安排。

立法會議員江玉歡則認為，國家想走向復常，香港應該配合，如果事事都要零風險，香港就

不能走出疫情，她提出撤銷５９９章預防及控制疾病規例下的限制，包括疫苗通行證和限聚令，

至於口罩令，她認為可以容許市民選擇，例如在港鐵車廂等公共交通工具內配戴口罩。（ｃｌ）

