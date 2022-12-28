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28/12/2022 12:54

【通關在望】何栢良：通關初期配額應優先留予已打三針內地居民

　　《經濟通通訊社２８日專訊》內地調整防疫措施，明年１月８日起確診者毋須隔離，並取消
入境後集中隔離，又恢復辦理赴港簽注。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，內地與香港通
關後不再需要檢疫，亦應取消檢測。他又建議，通關初期，配額應該優先留予完成接種３劑疫苗
的內地居民，相信可以減低對醫療系統負擔。
　
＊倡毋須要求４８小時核檢陰性證明＊
　
　　何栢良在電台節目上指出，因應陸路口岸如羅湖，根本沒有空間安排人員檢測，而現時檢測
對防控疫情的效用亦微乎其微，所以認為內地與香港通關後不再需要實施檢疫，亦應取消檢測。
　
＊可要求旅客購買醫療保險＊
　
　　他提議，毋須對內地來港人士要求４８小時核酸檢測陰性證明，特區政府亦應盡快取消旅客
落地檢測安排。他提到完成接種３劑新冠疫苗人士，９８％以上確診後病情輕微，通關後即使有
病毒傳入香港，與本地流行的病毒亦大同小異。他建議當局可向內地爭取，通關初期將入境本港
的配額優先預留予已完成接種三針的人士，相信可將對本港醫療系統的影響減到最低。他指出，
目前公立醫院門診服務需求基本上來自本地，旅客來港如有輕微病徵，主要看私家醫生，當局亦
可要求旅客來港期間購買醫療保險，確保他們即使重症，亦會使用私家醫院服務。
　
＊可取消污水監測強檢＊
　
　　何栢良稱，本港已建立混合免疫的防重症屏障，可以按部就班取消防控措施，最先應該取消
污水監測的強檢，認為有關安排基本上再起不到作用，其次可取消５９９Ｆ章下對餐飲處所實施
的規例，口罩令和疫苗通行證安排，則不宜在冬季結束前取消，香港亦有條件跟隨內地新安排，
取消隔離確診者以及密切接觸者家居檢疫，把握機會加快全面復常。
　　另外，呼吸系統專科醫生梁子超認為，通關帶來的疫情威脅不大，內地抵港旅客只須進行一
次核酸檢測較為合適。（ｃｌ）

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