【新冠感染】消息：政府將宣布密切接觸者毋須隔離，但口罩令維持

《經濟通通訊社２８日專訊》行政長官李家超將於下午３時半，召開「應對疫情指導及協調

組」記者會。消息指，港府將宣布放寬防疫措施，其中密切接觸者將毋須再隔離，但口罩令及向

確診者發出隔離令的措施則會繼續維持。另外，李家超亦會公布下月與內地通關的相關事宜。

據悉，醫務衞生局局長盧寵茂及衞生防護中心總監徐樂堅亦會出席下午記者會。（ｃｌ）

