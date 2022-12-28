【外圍經濟】普京簽署法令，禁止向對俄限價國家出售石油

《經濟通通訊社２８日專訊》俄羅斯政府禁止向參與對俄油限價的外國買家出口石油和成品

油，但並未採取其他報復措施。

根據周二（２７日）發布的法令，對俄羅斯原油出口的限制將於明年２月１日生效，且至少

持續至７月。對成品油的出口禁令將於較後時間啟動，具體時間未定，但不早於２月１日。

法令規定限制措施適用於以直接或間接方式使用價格上限機制的供銷合同，同時禁令在包括

最終買家在內的全部階段均有效。（ｒｃ）

