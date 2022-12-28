【外圍經濟】日本１１月份工業生產按月下跌０﹒１％

《經濟通通訊社２８日專訊》日本經濟產業省的初步報告顯示，１１月工業生產較上月下降
０﹒１％，低於市場預期的下降０﹒２％。按年則下降１﹒３％，低於市場預期的下降１﹒５％
。（ｒｃ）
【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情
|財經熱話28/12/2022
《午市前瞻》大市須千二億元成交才有望企穩兩萬關，蔚來比亞迪中線值博
|財經熱話28/12/2022
【內地開關】通關受惠股 熊麗萍首選內需股！
|大行報告28/12/2022
【大行炒D乜】中信證券點評電訊股？一表盡掌握
|開市Good Morning28/12/2022
熊麗萍籲留意通關實施細節 恒指兩萬點阻力大
|財經熱話28/12/2022
【虛幣世界】加密貨幣走勢平穩，聖誕節期間美國礦工停電
|香港要聞23/12/2022
陳國基：人才服務窗口下周三起接受申請 冀每年吸納3.5萬人
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰