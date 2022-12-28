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28/12/2022 10:47

【外圍經濟】日本１１月份工業生產按月下跌０﹒１％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》日本經濟產業省的初步報告顯示，１１月工業生產較上月下降
０﹒１％，低於市場預期的下降０﹒２％。按年則下降１﹒３％，低於市場預期的下降１﹒５％
。（ｒｃ）

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