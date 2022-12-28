碧桂園（０２００７）獲主席楊惠妍借逾５０億元免息貸款

《經濟通通訊社２８日專訊》碧桂園（０２００７）公布，在昨日，該集團作為借款人與控

股股東必勝作為貸款方訂立貸款協議，該集團獲必勝借出本金額５０﹒５５億元的貸款。

該集團指，必勝由董事會聯席主席、執行董事兼控股股東楊惠妍全資擁有，而有關貸款以支

持該集團經營發展。該貸款為免息及無抵押，初始期限為３年一個月，可由訂約雙方於屆滿前以

書面形式延長。（ｗｈ）

