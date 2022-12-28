《經濟通通訊社２８日專訊》碧桂園（０２００７）公布，在昨日，該集團作為借款人與控
股股東必勝作為貸款方訂立貸款協議，該集團獲必勝借出本金額５０﹒５５億元的貸款。
該集團指，必勝由董事會聯席主席、執行董事兼控股股東楊惠妍全資擁有，而有關貸款以支
持該集團經營發展。該貸款為免息及無抵押，初始期限為３年一個月，可由訂約雙方於屆滿前以
書面形式延長。（ｗｈ）
28/12/2022 08:01
碧桂園（０２００７）獲主席楊惠妍借逾５０億元免息貸款
《經濟通通訊社２８日專訊》碧桂園（０２００７）公布，在昨日，該集團作為借款人與控
股股東必勝作為貸款方訂立貸款協議，該集團獲必勝借出本金額５０﹒５５億元的貸款。
該集團指，必勝由董事會聯席主席、執行董事兼控股股東楊惠妍全資擁有，而有關貸款以支
持該集團經營發展。該貸款為免息及無抵押，初始期限為３年一個月，可由訂約雙方於屆滿前以
書面形式延長。（ｗｈ）
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