《經濟通通訊社２８日專訊》上海電氣（０２７２７）（滬：６０１７２７）公布，收到中
國證監會上海監管局出具的行政處罰決定書，就兩項違法事項，該局責令該集團改正，給予警告
，並處以５００萬元人民幣罰款，並對副總裁、電氣通訊董事長陳幹錦給予警告，並處以５０萬
元人民幣罰款。
該集團指，有關違法違規行為未觸及強制退市規定，目前生產經營正常，就本次信息披露違
法違規事項表示歉意，將吸取經驗教訓，加強內部治理的規範性。有關違法事項涉及未及時披露
相關重大事件及２０２０年年報存在虛假記載。（ｗｈ）
28/12/2022 08:01
《國企紅籌》上海電氣（２７２７）違法遭中證監罰款５００萬人幣
《經濟通通訊社２８日專訊》上海電氣（０２７２７）（滬：６０１７２７）公布，收到中
國證監會上海監管局出具的行政處罰決定書，就兩項違法事項，該局責令該集團改正，給予警告
，並處以５００萬元人民幣罰款，並對副總裁、電氣通訊董事長陳幹錦給予警告，並處以５０萬
元人民幣罰款。
該集團指，有關違法違規行為未觸及強制退市規定，目前生產經營正常，就本次信息披露違
法違規事項表示歉意，將吸取經驗教訓，加強內部治理的規範性。有關違法事項涉及未及時披露
相關重大事件及２０２０年年報存在虛假記載。（ｗｈ）
|財經熱話28/12/2022
【虛幣世界】加密貨幣走勢平穩，聖誕節期間美國礦工停電
|香港要聞23/12/2022
陳國基：人才服務窗口下周三起接受申請 冀每年吸納3.5萬人
|中國故事23/12/2022
《神州經脈》中美邊制裁邊對話 疫情延燒滬指周瀉4% 人幣守7
|財經熱話23/12/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》騰盛博藥研發進展理想 股價料輕易上試20銀
|財經熱話23/12/2022
【復常炒D乜】憧憬通關國泰無懼工會行動照升 大行唱好現價仍值博？
|財經熱話23/12/2022
【回顧展望－樓市把脈】明年樓價料跌幅收窄至5% 憧憬政府撤辣
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰