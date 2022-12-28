《國企紅籌》上海電氣（２７２７）違法遭中證監罰款５００萬人幣

《經濟通通訊社２８日專訊》上海電氣（０２７２７）（滬：６０１７２７）公布，收到中

國證監會上海監管局出具的行政處罰決定書，就兩項違法事項，該局責令該集團改正，給予警告

，並處以５００萬元人民幣罰款，並對副總裁、電氣通訊董事長陳幹錦給予警告，並處以５０萬

元人民幣罰款。

該集團指，有關違法違規行為未觸及強制退市規定，目前生產經營正常，就本次信息披露違

法違規事項表示歉意，將吸取經驗教訓，加強內部治理的規範性。有關違法事項涉及未及時披露

相關重大事件及２０２０年年報存在虛假記載。（ｗｈ）

