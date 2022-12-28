《日入而息》港府撤限聚令疫苗通，領展進軍星洲商場涉近１２５億

《今天重點》

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行政長官李家超宣布，由明日（２９日）起，取消密切接觸者的「檢疫令」及不再界定密切接觸

者、取消疫苗通行證；取消由海外、內地、澳門及台灣入境的強制核酸檢測要求，改向入境人士

發出進行快測到第五天的健康建議；同時取消包括限聚令、１﹒５米餐桌距離等所有社交距離措

施，但仍維持「口罩令」

領展（００８２３）公布，購入新加坡西部大型商場裕廊坊（Ｊｕｒｏｎｇ Ｐｏｉｎｔ）及東

部商場Ｔｈｏｍｓｏｎ Ｐｌａｚａ，總代價約２１﹒６億坡元（折合約１２４﹒８５億港元）

。領展行政總裁王國龍形容今次是領展歷來最大收購

差餉物業估價署公布，差估署私人住宅樓價指數連跌六個月，１１月報３３９﹒４點，較１０月

跌３﹒３％，創２０１７年７月以來最低，今年以來反覆下跌１３﹒８％

國泰航空（００２９３）稱一直與日本相關當局積極溝通，至今對話仍然持續。國泰將於明日（

２９日）中午前向顧客及社會各界提供進一步資訊

金管局總裁余偉文接受媒體訪問時表示，計劃明年１１月本港再舉辦擴容版金融峰會，規模達４

００人，而上月初的「國際金融領袖投資峰會」帶來的效果超乎預期，有大行計劃將旗艦會議活

動移師香港

萬寶盛華大中華（０２１８０）公布新一份就業展望調查，在５０８名受訪僱主當中，來季增加

員工人數意欲平穩樂觀，４４％僱主預期未來一季增聘人手；只有２２％有意縮減人手。淨就業

展望指數為正２２％。按行業劃分，金融及房地產業的就業展望指數達正４０％

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《即日市況》

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防疫鬆綁，恒指高收３０５點報１９８９８，信義光能收升逾８％

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《深滬股市》

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滬指收跌０﹒３％，陸股通復市流入３９億惟成交仍低

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《美元匯價》

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美元兌日圓２０天線１３５應有阻力

歐元最新報１﹒０６３５╱３９，日圓最新報１３３﹒９２╱９６

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《公司資訊》

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新世界發展（０００１７）獲２０２２亞洲最佳發展商大獎

中國華君（００３７７）午後停牌，停牌前報２﹒６元跌近２％

耀才證券金融（０１４２８）宣派特別股息每股７０仙

中升控股（００８８１）李國輝辭任聯席財務總監

蘇州清越科創板上市，億都（００２５９）持股量降至２８﹒０８％

賽生藥業（０６６００）國家藥監局受理新型抗菌藥物臨床試驗申請

小米（０１８１０）發布Ｒｅｄｍｉ Ｋ６０系列手機，月底正式開售

百度網訊科技新增汽車零部件及配件製造業務

京東ＲＥＩＴｓ火速獲批，官媒表示首個平台企業「綠燈」投資案例

比亞迪（０１２１１）公布「聚合物保護膜、金屬鋰負極、鋰電池及車輛」專利

港鐵（０００６６）下月送出３８８張全年車票，３﹒８％特別車費回贈優惠延長

縱橫遊（０８０６９）袁振寧稱航空公司稱可派機到福岡等地接客人回港

騰訊（００７００）今回購１０８萬股，涉資３﹒５２億元

澳能建設（０１１８３）成為五菱電動摩托車及送貨車獨家分銷商

威勝控股（０３３９３）附屬中標１﹒２８億元人民幣幣合同

傳國泰（００２９３）取消周五起至１月８日往日本福岡及新千歲機場航班

中國生態旅遊（０１３７１）財政年度結算日更改為６月３０日

潤邁德（０２２９７）核心產品獲納入專家共識

亨泰（００１９７）與沛然集團可能合作的諒解備忘錄失效

中國互聯網投資（００８１０）注意到公司股份價格及成交量近期出現波動

石藥（０１０９３）旗下口服小分子ＣＤＫ抑制劑ＳＹＨ２０４３獲臨床試驗批准

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《國企紅籌》

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中國電力（０２３８０）以１２﹒６５億元人民幣出售新源融合６

０％股權

中國同輻（０１７６３）附屬獲轉讓黑色素瘤靶向藥物專利及技術

華營建築（０１５８２）奪房協啟德住宅建設工程合約，涉資４０

億元

深圳控股（００６０４）１１月合同銷售額按年升３１％

中國飛機租賃（０１８４８）注入一架飛機到飛機資產管理合資平

台

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《神州民企》

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綠葉製藥（０２１８６）精神分裂症新藥中國上市申請獲受理

潤歌互動（０２４２２）擬投資內地福彩業務公司

「東方甄選」直播帶貨滿一周年，粉絲突破３６００萬

中國秦發（００８６６）以１﹒５６億元人民幣向鄭煤機收購設備

比亞迪電子（００２８５）向比亞迪（０１２１１）採購測試台等

資產

中國匯融（０１２９０）在江西省開展典當業務

彩客新能源（０１９８６）第一期ＢＰＤＡ產品生產線已完成建設

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《中國要聞》

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首十一月廣州海關關區外貿進出口同比增２﹒４％

河南鄭新黃河大橋因大霧釀連環車禍，涉逾２００輛車

發改委召開京滬皖粵等４省市穩經濟大盤視頻會議

銀保監發布《外國銀行分行綜合監管評級辦法》

張玉卓任國資委黨委書記

中國入境限制放寬，國際機票搜索量大漲

首十一月全國城鎮新增就業１１４５萬，完成全年目標

人行進行２０２０億元逆回購，三天放水５９３０億元

交通部表示春運下月７日啟動，不再查驗核酸健康碼

習近平稱政治局成員要廉潔自律，抓好黨風廉政建設；建設農業強

國，引導大學畢業生到鄉

最新１２９款進口及國產網遊獲批，騰訊「寶可夢大集結」在列

發改委開展２０２３年度企業債券本息兌付風險排查

去年中國最終核實ＧＤＰ按年增８﹒４％，較初值高０﹒３個百分

點

中俄完成聯合海上軍演，兩國艦艇共同搜尋假想敵潛艇

戴德梁行表示２０２２年上海寫字樓空置率升至近１７％

人行表示１１月債市共發行各類債券５﹒０６萬億元

人行調查指居民料第四季收入減，近半認為就業難

溫州銀行原行長吳華涉案１５億，被判死緩、終身監禁

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《寶島快訊》

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台股收跌１﹒１％，報１４１７３﹒１點

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《俄烏開戰》

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日本半年來首度從俄羅斯輸入原油

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《國際要聞》

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南韓總統尹錫悅特赦前總統李明博

日本考慮在春季降低新冠病毒的級別

美國眾院預算委員會料周五公布前總統特朗普納稅資料

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《外圍經濟》

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日本１１月份工業生產按月下跌０﹒１％

日本央行會議紀要重申寬鬆政策不變，日圓走軟

普京簽署法令，禁止向對俄限價國家出售石油

特斯拉股價下跌１１％，連續７天下跌

蘋果股價收於２０２１年６月以來最低點

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《大國博弈》

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美國眾議院禁止其管理設備安裝ＴｉｋＴｏｋ

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《其他消息》

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政府今日推出「人才服務窗口」線上平台；政府推出「科技人才入

境計劃」優化措施

國安法釋法獲人大常委會列入議程，特首熱切注意結果

金管局擬明年辦擴容版金融峰會，規模最多４００人

深股通額度全日用１７﹒８億元；滬股通額度全日用４５億元

調查指近九成港人擬明年外遊，半數欲提升旅行預算

中原料本月樓價指數跌幅收窄，明年或谷底反彈１５％

十大屋苑聖誕長假錄３２宗成交，１２年來最旺

差估署１１月樓價指數按月跌３﹒３％，創近５年半低

中銀私銀資產管理規模過去１０年複合年均增長逾４０％

渣打ＳＣ Ｐａｙ新春大抽獎送１萬元開運大利是

萬寶盛華調查：４４％僱主預期未來一季增聘人手

共同社表示香港或最快明年夏季正式加入ＲＣＥＰ

港航周五起取消往北海道沖繩航班，將安排空機接當地乘客回港

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《通關在望》

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何栢良稱通關初期配額應優先留予已打三針內地居民

宏利（００９４５）有信心通關後本港保險市場迅速復甦

梁子超料通關初期設配額，入境前須兩天核酸陰性結果

消息指內地與香港最快１﹒１０通關，商務家庭優先

貿發局表示香港與內地免檢疫通關有助推動會展業復甦

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《新冠感染》

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本港新增２０８６５宗確診，再多５９名患者離世

南韓關注中國疫情或導致病毒再變種，周五公布新措施

台灣增近２﹒８萬宗本土，將針對大陸入境旅客檢測

四川疾控表示省內感染率已超六成，十天升１６個百分點

外交部回應多國對中國旅客落地檢：措施應當科學適度

日本限中港澳航班只能在４機場升降，國泰今公布對策

日本限飛４機場，保聯表示政府政令屬旅遊保不保事項

李家超稱明起撤限聚令、疫苗通行證、入境核酸檢測等；對日本限制港航班感失望，將協助受影

響市民；李家超盼１月１５日前可落實通關，方案仍需中央審批

消息指政府將宣布密切接觸者毋須隔離，但口罩令維持

疾控中心表示新冠感染數字對外公布頻次調整為一月一次

美國擬對來自中國的旅客採取新冠預防措施

運輸及物流局表示返港航班仍可於日本各個機場載客

盧寵茂稱復必泰二價疫苗及兒童疫苗會優先予港人接種；小學及幼稚園學童維持每日快測；疫通

證效益已不及社會成本

傳美國擬對中國旅客採新措施，外交部籲各方科學抗疫

台灣明年１月１日起大陸來台旅客須進行ＰＣＲ檢測

外交部表示個別西方媒體歪曲中國政策調整是雙重標準

海關總署表示自下月８日起取消入境人員全員核酸檢測；北上人士不可攜帶大量止痛藥離境

美團買藥明日上線「拆零藥」功能，提供專屬補貼

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