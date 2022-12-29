《國金頭條》內地結束清零歐美心慌慌，打殘聖誕行情美股連跌２日

《經濟通通訊社２９日專訊》美、意等國要求來自中國的旅客接受新冠病毒檢測，令投資者

擔心中國結束清零政策，會引致世界各地病例激增，拖累全球經濟。美股在聖誕假結束後，連續

第２個交易日受壓。

道指周三（２８日）跌３６５﹒８５點，或１﹒１％，收３２８７５﹒７１點。納指跌

１３９﹒９４點，或１﹒３５％，收１０２１３﹒２９點。標普５００跌４６﹒０３點，或

１﹒２％，收３７８３﹒２２點。標普跌至１１月初以來的最低水平。

美國衛生官員當日表示，任何來自中國或出發前１０天內曾經到過中國的旅客，都必須提供

核酸或抗原檢測的陰性證明。新規定將於美東時間１月５日凌晨００：０１起生效。

此外，兩個飛抵米蘭的中國航班近半數乘客被發現染疫，意大利政府下令對來自中國的所有

旅客進行強制新冠病毒檢測。該國衛生部發表聲明說，正在對檢測結果進行排序。如果發現來自

中國的新變異毒株，可能會對中國旅客實施更嚴格限制。

對市場前景預測轉趨悲觀，蘋果再跌３％，至１８個月低位，今年市值蒸發１萬億美元。不

過女股神Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ趁低買入，推動特斯拉自５２周低位反彈，結束連續７個交易

日的滑坡，漲３﹒３１％，至１１２﹒７１美元。



＊日本央行維持寬鬆政策日圓走軟＊



匯市方面，由於日本央行在本月會議紀要中重申寬鬆貨幣政策不變，導致日圓走軟。美元兌

日圓觸及一周高位，漲０﹒７％，至１３４﹒４５。

美匯指數漲０﹒３４％，至１０４﹒５３。紐約期金自６個月高位幅回落０﹒４％，但仍守

住１８００美元關口，報每盎司１８１５﹒８０美元。

另一方面，市場調整中國疫情對經濟影響的評估，原油價格受壓。紐約期油跌０﹒７％，收

每桶７８﹒９６美元。布蘭特期油跌１﹒３％，至每桶８３﹒２６美元。（ｊｆ）

