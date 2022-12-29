《盤前攻略》蘋果遭下調明年首季出貨量預測，恒指牛證數量飆升

《經濟通通訊社２９日專訊》內地疫情加劇對全球的影響進一步浮面，調查機構Ｔｒｅｎｄ

Ｆｏｒｃｅ指出，因應中國內地放寬防疫，以及農曆年等因素，人手不足問題將會惡化，該行

將明年首季的ｉＰｈｏｎｅ出貨量預估降至４７００萬部，按年減少２２％。蘋果（ＡＡＰＬ）

股價跌３﹒０７％領跌，納指跌１﹒３５％，道指跌３６５點。

中概股隨市況回落；阿里（ＢＡＢＡ）跌２﹒９６％報８７﹒２０美元，拼多多（ＰＤＤ）

跌４﹒４４％報８１﹒４２美元，京東（ＪＤ）跌４﹒５１％報５６﹒１５美元，網易

（ＮＴＥＳ）跌２﹒０１％報７１﹒６７美元，百度（ＢＩＤＵ）跌４﹒１９％報１１１﹒６０

美元。



＊夜期、ＡＤＲ下跌＊



恒指夜期跌３７４點，報１９６４９點。ＡＤＲ港股比例指數跌３４７點，報１９５５１點

。ＡＴＭ股ＡＤＲ偏軟；美團（０３６９０）ＡＤＲ較港股低２﹒８７％，折合１７８﹒９２港

元；阿里（０９９８８）ＡＤＲ較港股低３﹒１７％，折合８４﹒９２港元；騰訊

（００７００）ＡＤＲ較港股低１﹒９１％，折合３１９﹒９７港元。



＊恒指料低開約２００點＊



蘋果股價再因為內地疫情升溫拖累向下，中國內地位處全球供應鏈關鍵位置，相信疫情升溫

引發的生產力下降問題將不只對內地企業造成影響，對外國企業亦有一定程度影響。目前有「黑

期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報１９６４９，跌２３３點，恒指料跟隨低開約２００點。

參考恒指牛熊證街貨分布，上日淨增加１０８６張牛證對應期指，牛熊比例擴大至５８比

４２，最多新增以及最重貨區均為１９３００以上最貼價水平，增加１１４４張牛證期指。儘管

１９３００距離上日收市價１９８９８仍有超過５００點距離，但牛證期指增速加快亦反映恒指

觸及２００００而未能企懲後的下殺風險。（ｈｃ）

