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29/12/2022 12:06

恒指半日低收２２３點報１９６７５，碧服跌５％，藥明逆市飆４％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》恒生指數半日收報１９６７５，跌２２３點或１﹒１２％，主
板成交５１２億元。恒生中國企業指數報６６６７，跌１０５點或１﹒５６％。恒生科技指數報
４１０３，跌１０８點或２﹒５９％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３３４元，升７﹒８元或２﹒３９％，成交６２﹒０９億元；阿
里巴巴－ＳＷ收報８５﹒３元，跌２﹒４元或２﹒７４％，成交１９﹒５１億元；美團收報
１８２﹒６元，跌１﹒６元或０﹒８７％，成交１７﹒１１億元。國指三大成交股份依次為騰訊
控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
　　碧桂園服務（０６０９８）現價跌５﹒４１％，報１８﹒１８元，該股成交約２２９４萬股
，涉資４﹒２０億元，盤中高見１８﹒９６元，最低見１７﹒９４元；阿里健康（００２４１）
跌５﹒３８％，報６﹒６８元；京東集團（０９６１８）跌５﹒３％，報２１８﹒２元。
　　藥明生物（０２２６９）現價升３﹒８９％，報６０﹒０５元，該股成交約１８１１萬股，
涉資１０﹒７１億元，盤中高見６０﹒５元，最低見５６﹒６５元；翰森製藥（０３６９２）升
２﹒３５％，報１４﹒８元。（ｋｙ）

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