恒指半日低收２２３點報１９６７５，碧服跌５％，藥明逆市飆４％

《經濟通通訊社２９日專訊》恒生指數半日收報１９６７５，跌２２３點或１﹒１２％，主

板成交５１２億元。恒生中國企業指數報６６６７，跌１０５點或１﹒５６％。恒生科技指數報

４１０３，跌１０８點或２﹒５９％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３３４元，升７﹒８元或２﹒３９％，成交６２﹒０９億元；阿

里巴巴－ＳＷ收報８５﹒３元，跌２﹒４元或２﹒７４％，成交１９﹒５１億元；美團收報

１８２﹒６元，跌１﹒６元或０﹒８７％，成交１７﹒１１億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。

碧桂園服務（０６０９８）現價跌５﹒４１％，報１８﹒１８元，該股成交約２２９４萬股

，涉資４﹒２０億元，盤中高見１８﹒９６元，最低見１７﹒９４元；阿里健康（００２４１）

跌５﹒３８％，報６﹒６８元；京東集團（０９６１８）跌５﹒３％，報２１８﹒２元。

藥明生物（０２２６９）現價升３﹒８９％，報６０﹒０５元，該股成交約１８１１萬股，

涉資１０﹒７１億元，盤中高見６０﹒５元，最低見５６﹒６５元；翰森製藥（０３６９２）升

２﹒３５％，報１４﹒８元。（ｋｙ）

