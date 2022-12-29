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29/12/2022 09:23

美股下滑港股跟跌，恒指低開２５０點報１９６４８，京東跌逾５％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》恒生指數開報１９６４８，跌２５０點或１﹒２６％，主板成
交１５﹒６億元。恒生中國企業指數報６６７０，跌１０１點或１﹒５１％。恒生科技指數報
４１１９，跌９３點或２﹒２１％。
　　京東集團（０９６１８）現價跌５﹒０３％，報２１８﹒８元，該股成交約２萬股，涉資
４７２萬元；招行（０３９６８）跌３﹒４６％，報４１﹒８元；百度（０９８８８）跌
３﹒１８％，報１０９﹒６元；聯想集團（００９９２）跌２﹒７３％，報６﹒４２元。
（ｋｙ）

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