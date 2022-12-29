美股下滑港股跟跌，恒指低開２５０點報１９６４８，京東跌逾５％

《經濟通通訊社２９日專訊》恒生指數開報１９６４８，跌２５０點或１﹒２６％，主板成

交１５﹒６億元。恒生中國企業指數報６６７０，跌１０１點或１﹒５１％。恒生科技指數報

４１１９，跌９３點或２﹒２１％。

京東集團（０９６１８）現價跌５﹒０３％，報２１８﹒８元，該股成交約２萬股，涉資

４７２萬元；招行（０３９６８）跌３﹒４６％，報４１﹒８元；百度（０９８８８）跌

３﹒１８％，報１０９﹒６元；聯想集團（００９９２）跌２﹒７３％，報６﹒４２元。

（ｋｙ）

