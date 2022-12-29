《盤後部署》恒指整固後有望挑戰２萬關，京東現死亡交叉，未跌完

《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚美股齊跌，納指創年內新低，恒指低開２５０點報

１９６４８，半日收報１９６７５，跌２２３點或１﹒１２％；午後於１９７００水平上落，恒

生指數收報１９７４１，跌１５７點或跌０﹒７９％，主板成交９０７﹒５３億元。國企指數報

６６９５，跌７７點或跌１﹒１４％。恒生科技指數報４１０７，跌１０５點或跌２﹒４９％。

技術走勢方面，恒指今日低開高走，走勢現小陽燭，收市仍站於１０天線及２０天線之上，

暫時不算太差，整固後有望再升，有望升越２００００關。

騰訊（００７００）與任天堂一同開發的《寶可夢大集結》獲批１２月遊戲版號，騰訊逆市

收升２﹒７６％，報３３５﹒２元，該股成交約３００９萬股，涉資９９﹒９１億元，盤中高見

３３６元，最低見３２３元。



＊舜宇及攜程齊插逾６％＊



另外，翰森製藥（０３６９２）逆市升３﹒７３％，收報１５元，該股成交約３９０萬股，

涉資５７８８萬元，盤中高見１５﹒１２元，最低見１４﹒２２元；藥明生物（０２２６９）升

３﹒０３％，收報５９﹒５５元；金沙（０１９２８）升１﹒５７％，收報２５﹒８元。

蘋果遭下調明年首季ｉＰｈｏｎｅ出貨量預測，蘋果概念股受壓，舜宇光學科技

（０２３８２）收跌６﹒９５％，報９０﹒４元。另外，阿里健康（００２４１）跌４﹒５３％

，報６﹒７４元；新奧能源（０２６８８）跌３﹒３６％，報１０９﹒３元；攜程

（０９９６１）收跌６﹒１１％，報２６７﹒６元，該股成交約１７４萬股，涉資４﹒６６億元

，盤中高見２７７﹒８元，最低見２６３元；百度（０９８８８）跌２﹒８３％，收報１１０元

。



＊京東１００天線不容有失＊



另一方面，京東集團（０９６１８）收跌５﹒３８％，報２１８元，該股成交約９２２萬股

，涉資２０﹒０８億元，盤中高見２２０﹒４元，最低見２１４﹒４元。

技術走勢方面，京東集團今日裂口下跌，走勢現小陰燭，１０天線跌穿２０天線出現死亡交

叉利淡訊號，９ＲＳＩ跌至４４水平，相信調整未完，預料續向下尋底，１００天線（現約

２０７﹒８元）不容有失，若失守，則預料５０天線（現約１９８元）有較大支持。（ｋｙ）

