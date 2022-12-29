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即市新聞

29/12/2022 10:10

【外圍經濟】美股將迎０８年來最糟１年，盤點「殺掉１年的５天」

　　《經濟通通訊社２９日專訊》２０２２年即將結束，美股料會錄得２００８年來最糟表現的
一年。數據研究機構Ｄａｔａｔｒｅｋ聯合創辦人科拉斯（Ｎｉｃｈｏｌａｓ　Ｃｏｌａｓ）在
周三（２８日）發表報告，指出今年標普５００的跌幅中，有９５％是在５個交易日造成。包括

　　第１日（４月２９日），跌幅３﹒６％：亞馬遜首季財報不理想，單日下跌１４％，是
２００６年來最大單日跌幅，並引發科技股連鎖反應。
　　第２日（５月５日），跌幅３﹒６％：聯儲局主席鮑威爾在此前１日指局方沒有考慮５０基
點以上的加息，但市場表示懷疑，標普下挫３﹒６％。事實證明聯儲局此後連續４次加息７５基
點。
　　第３日（５月１８日），跌幅４％：零售巨頭Ｔａｒｇｅｔ首季盈利遠低預期，引發對通脹
影響市道的擔憂。鮑威爾當天更表示，加息可能會產生「一些痛苦」，其言論令美股受壓。
　　第４日（６月１３日），跌幅３﹒９％：通脹憂慮加劇，當天發布的５月ＣＰＩ數據遠超預
期，標普年內首次進入熊市，較１月高位下跌２１﹒８％。
　　第５日（９月１３日），跌幅４﹒３％：　８月ＣＰＩ數據再衝新高，按年漲幅達８﹒３％
，通脹居高不下促使投資者展望緊縮前景，美股墜入２年低谷。
　
＊兩件事發生前勿期望牛市＊
　
　　Ｄａｔａｔｒｅｋ還在另外一份報告中指出，展望來年全球股市表現，在兩件重要事情發生
前，投資者不應期望牛市行情，包括一、美國聯儲局停止加息；二、企業盈利停止萎縮。
（ｊｆ）
　
　

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