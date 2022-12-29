【外圍經濟】全球近萬推特用戶上報當機問題，馬斯克稱其帳戶正常

《經濟通通訊社２９日專訊》據外電報道，令馬斯克捲入財政漩渦的社交平台推特，周三
（２８日）一度當機。全球至少９千名用戶上報問題，包括不能登入，或是彈出錯誤訊息。
報道指，今次是馬斯克收購推特以來最嚴重的當機事件之一。不過他本人在推特回應用戶查
詢時稱，他的帳戶運作正常。（ｊｆ）
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