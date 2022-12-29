【外圍經濟】越南全年ＧＤＰ增長逾８％，是１９９７年來最快增速

《經濟通通訊社２９日專訊》周四（２９日）公布的越南官方數據顯示，受益於國內零售和

出口，該國２０２２年ＧＤＰ增長８﹒０２％，是１９９７年以來最快增速。有關數據超過越南

官方６％至６﹒５％的目標，更遠超去年２﹒５８％的增速。（ｊｆ）

