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29/12/2022 11:50

【外圍經濟】越南全年ＧＤＰ增長逾８％，是１９９７年來最快增速

　　《經濟通通訊社２９日專訊》周四（２９日）公布的越南官方數據顯示，受益於國內零售和
出口，該國２０２２年ＧＤＰ增長８﹒０２％，是１９９７年以來最快增速。有關數據超過越南
官方６％至６﹒５％的目標，更遠超去年２﹒５８％的增速。（ｊｆ）

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